Australia hace temblar el inmenso poder de las plataformas digitales

MOSCÚ (Sputnik) — La mañana del 18 de febrero pasado los australianos se despertaron y al revisar su cinta en Facebook descubrieron que no les salían noticias... 03.03.2021, Sputnik Mundo

Con el bloqueo del contenido noticioso, Facebook pretendía hacer que las autoridades australianas dejasen sus intentos de limitar la posición preeminente que las plataformas digitales tienen en sus relaciones con los medios de comunicación.El Gobierno australiano actuó como un negociador firme y, en definitiva, logró promover su proyecto de ley, denominado Código de Negociación Obligatoria de Medios de Noticias y Plataformas Digitales. Mientras que Facebook levantó el bloqueo al contenido noticioso impuesto por varios días a los australianos, después de acordar ciertas enmiendas a la iniciativa jurídica en cuestión.Todo esto ocurrió a lo largo de una semana, y no a todos les dio tiempo para darse cuenta de lo que pasó: una empresa privada inicia una disputa con un Gobierno de otro país acerca de su legislación, y pone a la mesa de negociaciones sus condiciones y amenazas. En declaraciones exclusivas a Sputnik, Guillermo López García, director del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia, esa situación demuestra que Facebook "tiene un poder inmensurable y no debe tenerlo"."Es una empresa privada, no debería tener esa capacidad para determinar qué es lo que vemos y qué es lo que pensamos, ni Facebook ni Google", dijo López García, al subrayar que se trata de "un problema muy grave, derivado de que los gobiernos han permitido crecer a estas plataformas a nivel internacional y sin ningún freno".Equilibrar una balanza rotaLa iniciativa jurídica de Australia busca equilibrar las relaciones entre las plataformas digitales, como Facebook y Google, y los medios de comunicación. En esencia, el nuevo código pretende obligar a las plataformas de la web a negociar con los medios un pago por su contenido noticioso.El profesor valenciano recuerda que se trata de "una vieja aspiración de los medios", que hace unos años se dieron cuenta de que la publicidad que acompaña su contenido en internet se había ido a las plataformas digitales, mientras que los propios editores de prensa "se habían quedado con una parte mucho menor de la publicidad que estaban acostumbrados a tener en los soportes promocionales, como en la radio y televisión".En la actualidad, constata, "las plataformas tienen grandes beneficios, de hecho son monopolios en el sector, y los medios están debilitados". Lo más sensato, opina, sería llegar a "algún tipo de arreglo para compartir parte de los beneficios publicitarios".El profesor valenciano cree que "es una situación que de alguna manera tenía que llegar, porque si no, el modelo de negocio de los medios no puede funcionar". Por ello, continúa, la aprobación de la nueva normativa en Australia "es una buena noticia para los medios, porque es la manera de intentar encontrar un nuevo sistema de funcionamiento que sea rentable para ellos".¿Más fuertes o más dependientes?El experto español reafirma que el Código de Negociación en Australia "fortalece la posición de los medios porque permite acceder a un mayor porcentaje de dinero y de ingresos del que tenían".Sin embargo, López García subraya que por ahora no está claro si esa iniciativa pueda garantizar un futuro despejado para los medios de comunicación. Según un escenario positivo, los redactores de prensa podrían aprovechar esa oportunidad, invertir en mejorar sus contenido y ampliar sus audiencias.Como López García ya indicaba, uno de los efectos adversos de las redes sociales es que alimentan la fragmentación de la sociedad, mientras que los medios de comunicación de calidad, que respetan la veracidad y la diversidad de la información, son capaces de hacer frente a ese desafío global. A la vez, el profesor valenciano no descarta que la iniciativa jurídica de Australia pueda empeorar la situación aún más."Igual puede resultar que esto convierta a los medios en dependientes de las apetencias de las plataformas digitales, y esto les quita la autonomía", advierte el experto.Así, las plataformas digitales podrían usar su poderío en las negociaciones con los medios de comunicación y pagarle más a un redactor con el que simpatizan, y menos a un medio cuya línea editorial no corresponde a sus intereses.De todas maneras, la iniciativa jurídica de Australia fue aprobada hace poco y hay que esperar para ver cómo afectará las relaciones entre los medios y las plataformas digitales y qué efecto tendrá ese "cambio del paradigma" en los recipientes de las noticias.Además, apunta López García, no es trata de un cambio local: es cierto que el Parlamento australiano "ha sido la primera institución importante en pensar en la razón de los editores de prensa", pero no va a ser la última en hacerlo, pues en Europa y América del Norte también se discuten iniciativas similares.

