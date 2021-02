https://mundo.sputniknews.com/20210218/facebook-bloquea-noticias-para-y-desde-australia-por-que-1107915764.html

Facebook bloquea noticias para y desde Australia, ¿por qué?

Facebook bloqueó la posibilidad de ver y compartir noticias relacionadas con Australia para los internautas de este país y de otros rincones del mundo. Pero... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Las autoridades de Australia han estado elaborando una importante medida reguladora que busca que las plataformas de internet paguen a los medios por compartir y usar su contenido. Por lo tanto, Facebook, que gana beneficios ya que los internautas utilizan activamente esta red social llena de noticias, debería pagar a quienes las crean.Esta medida no le ha gustado a Facebook ni a Google. Sin embargo, el proyecto de ley correspondiente al final fue aprobado por la Cámara de Representantes de Australia y tiene todas las posibilidades para triunfar también en el Senado. En caso de que sea así, las plataformas de internet se verán obligadas a pagar por el contenido a los medios.La respuesta de FacebookTras enterarse de estas nuevas regulaciones, Facebook decidió aportar sus cambios que consisten en privar a los australianos de las noticias relacionadas con su propio país. Incluso los internautas de otros países no podrán compartir el contenido de los medios nacionales de Australia.Como resultado, hay cuatro grupos de afectados por esta nueva medida de la red social: medios australianos, medios internacionales, así como usuarios australianos y usuarios internacionales.A partir de ahora, los medios de comunicación locales no podrán compartir o publicar contenido en Facebook. A su vez, los internautas australianos no podrán conocer ni compartir las noticias nacionales o internacionales. Y a los usuarios internacionales se les prohíbe hacerlo con los materiales que provienen de Australia. Finalmente, los enlaces de los medios internacionales no podrán ser compartidos ni vistos en este país. Para justificar sus medidas y su rechazo a la nueva regulación australiana, Facebook explicó que, de hecho, los medios de comunicación publican las noticias en esta red porque lo ven ventajoso. Además, en esta plataforma los medios pueden colocar noticias voluntariamente en diferencia de Google que las indexa de manera automática. Por su parte, este último decidió negociar con las compañías de comunicación australianas, ya que también se beneficia de su contenido. Así, anteriormente Google celebró un acuerdo con News Corp, además de negociar con otras empresas en otros rincones del mundo. Facebook anunció el 10 de febrero que limitará temporalmente la cantidad de contenido político que aparece en las fuentes de noticias de los usuarios en Canadá, Brasil, Indonesia y Estados Unidos.

facebook, google, australia y oceanía