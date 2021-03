https://mundo.sputniknews.com/20210302/un-asunto-de-identidad-nacional-por-que-mexico-se-escribe-con-x-y-no-con-j-1109396656.html

"Un asunto de identidad nacional": ¿por qué México se escribe con X y no con J?

"Un asunto de identidad nacional": ¿por qué México se escribe con X y no con J?

México se escribe con equis, aunque suena a jota e, incluso, haya quienes aún crean que lo correcto es Méjico. Sucede que el nombre náhuatl se castellanizó a... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T01:38+0000

2021-03-02T01:38+0000

2021-03-02T01:38+0000

rae

américa latina

méxico

conquista

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109397241_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_da6fc45a2da9c5b235a41025372b5e8d.jpg

La llegada de los españoles trajo una serie de cambios y uno de ellos fue el nombre del país, pasó de México a Méjico, con jota, y así se escribió durante un par de siglos. Sin embargo, con el tiempo recuperó su origen lingüístico, pues es un nombre proveniente del náhuatl y no del castellano. De hecho, la controversia aún persiste entre los hispanohablantes de distintas partes del mundo. La propia Real Academia Española (RAE) dice en el Diccionario Panhispánico de Dudas que es válido escribir "Méjico" o "mejicano". Durante varios siglos, la RAE dispuso que la forma correcta de escribir México era con jota; a pesar de que esto no se aplicara al interior del país, donde se continuaba usando la equis para referirse a lugares, objetos y animales. México: lugar en el ombligo de la LunaEl topónimo tiene su origen en la lengua náhuatl, hablada por los aztecas, los fundadores de México Tenochtitlán. Historiadores señalan que la fundación del imperio se dio en marzo de 1325, casi dos siglos antes de la llegada de los españoles. El significado de la palabra México es "lugar en el ombligo de la Luna". El vocablo "metzi" se refiere a "luna", "xicli" a "ombligo o centro", y "con" es el sufijo náhuatl para indicar "lugar". El nombre, además, proviene del nombre del lugar donde se fundó lo que hoy se conoce como México, el lago de Texcoco, que significa "lago de la Luna". Por lo tanto, la RAE señala que el topónimo se escribe como México, a pesar de que su pronunciación sea con jota, y sugiere escribir palabras derivadas —como Oaxaca o Texas— también con equis. Por otro lado, explica que esta determinación en su escritura se debe al valor que se tenía en épocas antiguas del idioma. El origen de la controversia: ¿México con 'x' o 'j'?La pronunciación de México en el español actual sería "Méshico", con lo cual la equis sonaría a /sh/, como el anglicismo show. Pero lo que pasó es que los conquistadores españoles adaptaron el nombre de muchos lugares de México al castellano.Esto se debía a que el rey Alfonso X de Castilla, conocido como El Sabio, ordenó la Norma Alfonsí de la escritura en el siglo XII que establecía que el sonido /sh/ debía escribirse con equis.Por lo que, a la llegada de los españoles a territorio mexicano, a principios del siglo XVI, trataron de adaptar sonidos del náhuatl al castellano de ese momento y usaron la Norma Alfonsí para "Méshico", que pasó a ser Mexico —sin tilde en ese momento—. Sin embargo, durante el siglo XVI, el mismo de la conquista española, el castellano ya comenzaba a perder el fricativo prepalatal sordo /sh/ y en el siglo XVII terminó por desaparecer. Dicha situación ocasionó que poco a poco México pasara a escribirse con jota. A este escenario se suma el hecho de que en el castellano existía el sonido fricativo velar sordo, que es aquel que se escucha con la jota o la ge. Según añade Nadal, "en el siglo XVII ya nadie pronunciaba el /sh/ en español, por eso es que en ese siglo [XVII] ya todo mundo decía México [con el sonido de la j]".Posteriormente, en 1815, la RAE estableció las reglas de la Ortografía de la Lengua Castellana, en las que dictaminó que todas las palabras que se escribían con equis y se pronunciaban con /j/ debían comenzar a escribirse con jota. Todas estas circunstancias ocasionaron que la forma de escribir México fuera cambiando a lo largo del tiempo, pero documentos de la época prehispánica y colonial aún conservan los nombres de algunos lugares del país. México con equis: una cuestión de identidadEl uso de la equis en México es más común que en otras naciones hispanohablantes, pues nombres como Oaxaca, ajolote o Ixtapa tienen su origen en las lenguas prehispánicas y, a pesar de la conquista, las disposiciones de la RAE no fueron del todo aceptadas. Con este escenario de fondo, Nadal comenta que "lo que debe saberse es que [la escritura de México con equis] es un asunto casi de identidad nacional por los orígenes de esto". La lucha de independencia a principios del siglo XVIII dio un nuevo aire a la defensa de los mexicanos de escribir el nombre de México con equis para respetar sus orígenes lingüísticos. Tiempo después, en el siglo XIX, se fundarían las Academias de la Lengua de las naciones de América Latina, las cuales dictaban las normas de escritura dentro de sus países.La Academia Mexicana de la Lengua, enfatiza Nadal, "jamás, jamás, jamás ha admitido que México se escribe con jota". En tanto que, la RAE terminó por aceptar que podría escribirse con equis, aunque también se acepte que sea Méjico con j.

/20191108/1089243292.html

/20201010/la-historia-de-un-joven-mexicano-que-ensena-maya-en-tiktok-para-defenderlo-a-muerte-1093083795.html

/20200429/nepohualtzintzin-el-metodo-prehispanico-de-matematicas-que-vuelve-a-cobrar-vida-por-covid-19-1091267109.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Laura Itzel Domart https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109065345_0:12:733:745_100x100_80_0_0_9f41284069a1a1e94f7113e1c613ebef.jpg

rae, méxico, conquista, historia