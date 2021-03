Colombia es el primer país de las Américas en recibir vacunas contra COVID-19 por Covax

https://mundo.sputniknews.com/20210301/colombia-es-el-primer-pais-de-las-americas-en-recibir-vacunas-contra-covid-19-por-covax-1109389440.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia se convirtió en el primer país de las Américas en recibir vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo Covax, luego de que... 01.03.2021, Sputnik Mundo

Colombia acordó con Covax la entrega de 20 millones de dosis para la inmunización de 10 millones de colombianos, cuya vacunación masiva comenzó el pasado 17 de febrero, tras recibir 50.000 dosis del biológico como parte de una negociación bilateral con la farmacéutica Pfizer.Duque, quien agradeció a Covax por las vacunas, también hizo un llamado para acelerar la distribución en medio de la pandemia causada por el nuevo coronavirus."Hacemos también un llamado para que entre todos aceleremos la distribución de las vacunas a través de Covax", sostuvo, al tiempo que destacó que a la fecha suman 130.000 las personas inmunizadas en Colombia.El Gobierno prevé vacunar a 35 millones al cierre de 2021, esto es, cerca de 70% de la población del país."Muchas personas en el mundo dudaron de la efectividad de esta herramienta, se vieron noticias falsas y comentarios de toda índole, hoy queda claro que Covax está activo, funciona y empieza su labor en todo el mundo", añadió el mandatario colombiano.Mecanismo CovaxCitado en un comunicado de la Presidencia de Colombia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, agradeció la oportunidad de acompañar a Colombia "en este día histórico".El funcionario felicitó al país "y a todos los asociados" por haber llegado a este punto y, aseguró que "esto ha sido posible por el largo trabajo que todos han hecho para el despliegue de vacunas a través del Plan Nacional de Vacunación".Asimismo, afirmó que "la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS están comprometidos a respaldar a Colombia, no solo en asesoría, sino en construir un futuro más justo y equitativo".Entre hoy y finales de mayo, 237 millones de dosis se asignarán a 142 economías y países participantes en Covax.A su vez, Seth Franklin Berkley, director ejecutivo de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI Alliance, una asociación de salud mundial público-privada que trabaja para aumentar el acceso a la inmunización en los países pobres), sostuvo que la llegada de estas dosis a Colombia es importante para Latinoamérica."Hoy nos demuestra que el Covax es una solución que funciona para todos y estamos ayudando a proteger a los países de menores ingresos que, de otra manera, no podrían hacerse a las vacunas", dijo Berkley, citado en el despacho de la Presidencia de Colombia.Colombia ya ha comprado un total de 61,5 millones de dosis de las vacunas fabricadas por diversas farmacéuticas, de las cuales 10 millones de dosis a Pfizer, 10 millones de dosis al laboratorio británico AztraZeneca, nueve millones de dosis a Jansssen, 10 millones de dosis a Moderna y 2,5 millones de dosis a Sinovac, a las cuales se le suman otras 10 millones, anunciadas la semana pasada por Duque.Asimismo, el Gobierno colombiano tiene negociaciones con Rusia para hacerse con unas 2,5 millones de dosis de la Sputnik V.

