https://mundo.sputniknews.com/20210227/afganistan-reitera-su-compromiso-con-el-proceso-de-paz-1109320616.html

Afganistán reitera su compromiso con el proceso de paz

Afganistán reitera su compromiso con el proceso de paz

MOSCÚ (Sputnik) — Kabul reitera su compromiso con las negociaciones interafganas, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores de Afganistán, Mohammad Hanif... 27.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-27T07:19+0000

2021-02-27T07:19+0000

2021-02-27T07:19+0000

internacional

afganistán

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106771/63/1067716307_0:83:4848:2810_1920x0_80_0_0_cb8a99886dbe799660bb7a56cb9c9c2a.jpg

"Seguiremos comprometidos con el proceso de paz para siempre. Nunca abandonaremos la mesa de negociaciones (...) no podemos decir 'no' a la paz y a las conversaciones", dijo Atmar al comentar la segunda ronda de las negociaciones interafganas en Doha.El canciller expresó su esperanza de que durante esta ronda los talibanes "tomen medidas prácticas que nos ayuden a pasar a discutir la agenda de las conversaciones".Afganistán, según el ministro, seguirá trabajando con "Rusia y otros nuestros vecinos, así como con Estados Unidos, la OTAN y Europa para crear condiciones internacionales para facilitar el proceso de paz".Atmar afirmó previamente que una reunión trilateral de Afganistán, Rusia y Estados Unidos podría celebrarse el próximo mes de marzo.Los ciudadanos, añadió, esperan que "todos los combatientes y terroristas extranjeros abandonen Afganistán" lo más pronto posible.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento radical talibán (proscrito en Rusia) y, desde 2015, ISIS (autodenominado Estado Islámico, también prohibido en Rusia).El Gobierno afgano y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre, un proceso que no ha llevado al cese de las hostilidades.

/20210226/moscu-constata-que-la-situacion-en-afganistan-influye-sobre-asia-central-1109279065.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

afganistán, oriente medio