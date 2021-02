https://mundo.sputniknews.com/20210226/balanza-comercial-de-mexico-registra-deficit-de-1236-millones-en-enero-de-2021-1109286376.html

Balanza comercial de México registra déficit de 1.236 millones en enero de 2021

Balanza comercial de México registra déficit de 1.236 millones en enero de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La balanza comercial de México registró un déficit de 1.236 millones de dólares en enero de este año, casi la mitad del saldo... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T14:40+0000

2021-02-26T14:40+0000

2021-02-26T14:43+0000

economía

méxico

mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109109/29/1091092921_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cf2ce5f5638e215b573ae141e729db79.jpg

Mientras que en diciembre 2020 habían cerrado con un crecimiento anual positivo, "las exportaciones totales de mercancías mexicanas disminuyeron 2,6% anual en enero 2021 y las importaciones totales lo hicieron 5,9%", dijo por su parte el presidente del INEGI, Julio Santaella, en su cuenta de Twitter.El valor de las exportaciones de mercancías en enero de este año fue de 32.704 millones de dólares, cifra que se integró "por 30.941 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1.763 millones de dólares de petroleras".Ese volumen de mercancías exportadas en enero pasado fue reflejo de retrocesos de 1,4% en las exportaciones no petroleras y una drástica contracción de 20,1% en las ventas petroleras.Las exportaciones dirigidas a EEUU, que son más de 80% de las ventas mexicanas al exterior, cayeron 1,4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 1,6%, según el reporte oficial.Caída de las importacionesEn enero de 2021, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 33.941 millones de dólares, un monto que implicó "un descenso anual de 5,9%".Dicha cifra se originó de disminuciones de 3,1% en las importaciones no petroleras y de una severa contracción de 27,9% en las petroleras.En todo el año pasado 2020, la balanza comercial de México registró un superávit de 34.476 millones de dólares, más de seis veces el saldo favorable alcanzado el año anterior de 2019, cuando fue de 5.409 millones de dólares.De enero a noviembre de 2020, China fue el principal socio comercial de EEUU, dejando a México en segundo lugar y a Canadá en tercero, según cifras oficiales estadounidenses.La suma de exportaciones e importaciones de México a EEUU en 2020 sumaron 538.066 millones de dólares, según estadísticas del Gobierno estadounidense.Sin embargo, las exportaciones de México a EEUU bajaron a 325.394 millones de dólares, que representó una caída anual de 9,1% debido a la pandemia de COVID-19.No obstante, el país latinoamericano mantuvo un superávit en su balanza comercial bilateral, que aumentó a 112.700 millones de dólares, el segundo déficit de EEUU después de China.

/20210224/1109131880.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, mercados y finanzas