Estado brasileño de Bahía prohíbe todas las actividades no esenciales para frenar COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El estado brasileño de Bahía (noreste) prohibirá todas las actividades no esenciales en los próximos días para frenar el avance del... 25.02.2021, Sputnik Mundo

En un mensaje en las redes sociales, Costa anunció que del viernes 26 de febrero al 1 de marzo "quedan suspendidas todas las actividades no esenciales en los 417 municipios del estado de Bahía", lo que significa que todo lo que no sea salud pública o venta de alimentos deberá cerrar.El decreto estadual que reúne las medidas permite que bares y restaurantes puedan seguir abiertos porque ofrecen comida, pero no podrán vender alcohol, cuya venta también estará prohibida en supermercados y todo tipo de tiendas.El gobernador pidió comprensión a la población de Bahía (15 millones de habitantes) y aseguró que la situación del sistema hospitalario es "crítica" y "próxima al colapso".En los últimos días, otras regiones y ciudades brasileñas también endurecieron las medidas de aislamiento social; el estado de Sao Paulo (sureste), por ejemplo, decretó un toque de queda nocturno desde el 26 de febrero hasta el 14 de marzo.Brasil acumula semanas de crecimiento constante de los contagios y el 25 de febrero superó los 250.000 muertos por COVID-19, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.

