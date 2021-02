https://mundo.sputniknews.com/20210225/el-museo-helga-de-alvear-se-inaugura-en-caceres-una-de-las-mayores-colecciones-privadas-de-europa-1109200696.html

El museo Helga de Alvear se inaugura en Cáceres: una de las mayores colecciones privadas de Europa

Se trata de la colección de la galerista Helga de Alvear, con obras tan destacadas como los 'Caprichos' de Goya, la lámpara del artista y activista chino Ai... 25.02.2021

El nuevo centro cultural de cuatro plantas y 8.000 metros cuadrados, construido por el estudio de arquitectos Tuñón Arquitectos, albergará 200 de sus 3.000 piezas de arte —muchas de ellas nunca antes mostradas—de artistas de la talla de Olafur Eliasson, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Wassily Kandinsky, Helena Almeida o Ai Weiwei.La galerista alemana ha elegido Cáceres como la sede de su Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, lo que convierte a la ciudad extremeña en todo un referente del arte contemporáneo tanto nacional como internacional. Helga de Alvear comenzó comprando su primera obra de arte en 1967 y poco a poco ha ido confeccionado su colección privada que acabaría convirtiéndose en una de las mejores de arte contemporáneo de Europa compuesta por unas 3.000 obras de diferentes artistas.En el nuevo museo se muestran obras de gran de formato como Descending Light (2007) de Ai Weiwei, una lámpara del artista chino compuesta por 60.000 cristales rojos, que preside el hall de entrada al nuevo edificio y otras como el Proyecto Frágil (2011) del artista cubano Carlos Garaicoa, la obra Bay Area Blues (2018) de Larry Bell, o las tres figuras de The Family (2003), custodiadas en la vitrina de cristal y acero inoxidable de Louise Bourgeois.La inauguración ha tenido lugar el 25 de febrero con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, y otras autoridades de la región como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o los presidentes de las Diputaciones de Cáceres, Carlos Carlos, y de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.¿Quién es Helga de Alvear?Helga de Alvear nace en 1936 en la ciudad de Kirn/Nahe (Renania-Palatinado) en Alemania. Estudia en el colegio Salem en el lago de Constaza y Lausana y Ginebra, Suiza. Posteriormente amplía estudios en Londres durante un año. En 1957 viaja a España para aprender español y conoce al arquitecto Jaime de Alvear, fallecido hace 10 años, con el que contrae matrimonio en 1959 y fija su residencia en Madrid. Del matrimonio nacen tres hijas, Maria, Ana y Patricia. La propia Helga confiesa que al principio no sabía nada de arte. "Había estado en El Prado; en todas las ciudades que he visitado e ido a los museos, pero de ahí a entender el arte, y a vender arte, hay un camino. No sabía nada, tampoco de gestionar un negocio". Todo cambió cuando conoció a Juana Mordó: "Cuando llegué a su galería en 1980, el primer año me dijo: Siéntate enfrente y escucha. No abras la boca", explica la alemana en el artículo de Forbes. A partir de ahí comienza lo que con el tiempo se convertirá en su colección de arte. En 1995 decide dar un giro a su carrera abriendo una nueva galería bajo su propio nombre en un espacio de más de 900 metros cuadrados junto al Museo Reina Sofía. En este nuevo proyecto apuesta por el arte contemporáneo más internacional con un especial interés por la fotografía, el vídeo y la instalación que en el momento son casi desconocidas en España. Actualmente la de Helga de Alvear es una de las galerías más sólidas y de mayor trayectoria del panorama español con un innegable reconocimiento internacional. Durante su trayectoria profesional ha sido galardonada con numerosos premios, el último fue la Medalla Internacional de las Artes otorgado por la Comunidad de Madrid, y el edificio del nuevo museo ya ha sido galardonado con el Premio Architecture MasterPrize en la categoría de edificio cultural.

