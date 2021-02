https://mundo.sputniknews.com/20210224/nuevo-rival-tesla-aparece-horizonte-cuales-son-sus-planes-1109117235.html

Un nuevo rival de Tesla aparece en el horizonte, ¿cuáles son sus planes?

Un nuevo rival de Tesla aparece en el horizonte, ¿cuáles son sus planes?

El fabricante estadounidense de autos eléctricos Lucid Motors salió a la bolsa con ayuda de la compañía con propósito especial de compra Churchill Capital Corp... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T04:45+0000

2021-02-24T04:45+0000

2021-02-24T04:45+0000

economía

lucid motors

tesla

compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1093318293_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_0cb01730ebb0fe451650b7a5b2448025.jpg

A la hora de salir a la bolsa, Lucid usó un mecanismo que está muy de moda en Wall Street: una sociedad que ya cotiza en un mercado financiero adquiere una empresa privada haciéndola pública. De esta manera, la última evita la necesidad de pasar por el proceso tradicional de oferta pública inicial. Este acuerdo generará unos 4.400 millones de dólares en efectivo para el fabricante que ya tiene 14 años en el mercado. Se trata de una suma considerable sobre todo después de que Lucid haya anunciado que la producción de su primer modelo se retrasará hasta la segunda mitad de 2021.Esta salida a la bolsa con un capital de 24.000 millones de dólares le permitirá competir con Tesla por una parte del mercado de vehículos eléctricos cada vez más creciente. Tiene previsto utilizar los fondos recién adquiridos para lanzar nuevos vehículos y ampliar su fábrica en Casa Grande, Arizona.Esta fusión representa la mayor inyección de capital para Lucid desde que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí invirtió más de 1.000 millones de dólares en la empresa en 2018.¿Qué plan tiene el fabricante?Las entregas del primer vehículo eléctrico de Lucid, un sedán de lujo llamado Air, deberían comenzar en el segundo trimestre de 2021. Este auto las tiene todas para desafiar a Tesla en el mercado de este tipo de autos de la clase premium, destaca la agencia Bloomberg.En particular, el modelo Air tiene una autonomía de 832 kilómetros, según las estimaciones de la Agencia de Protección Medioambiental. Puede acelerar de cero a 96 km/h en 2,5 segundos y tiene acceso a la red de cargadores rápidos de corriente continua Electrify America. Estas prestaciones son comparables con las del Modelo S Plaid + de Tesla, que tiene una autonomía máxima de 836 kilómetros y es capaz de acelerar de cero a 96 km/h en menos de dos segundos.La fábrica en Casa Grande dispone actualmente de una capacidad de producción de 34.000 unidades al año, comentó el director ejecutivo Peter Rawlinson. A partir del 2023, Lucid espera aumentarla hasta 85.000 unidades al año, una vez que se realicen inversiones adicionales.En 2022, Lucid pronostica entregar 20.000 vehículos, generando unas ventas de 2.200 millones de dólares. Además, prevé que sus ingresos aumenten a 5.500 millones de dólares y a 9.900 millones de dólares en 2023 y en 2024, respectivamente. También busca alcanzar en 2024 unos beneficios de 592 millones de dólares antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.¿Por qué molesta a Musk?Si bien la capitalización bursátil de Lucid constituye apenas una fracción de la valoración de Tesla, que es de aproximadamente 686.000 millones de dólares, sus 24.000 millones de dólares no están mal para un fabricante de vehículos eléctricos que aún no ha entregado su primer coche.Rawlinson ha subrayado en repetidas ocasiones que Lucid no es un competidor directo de Tesla. Pero ya existen ciertos indicios de una rivalidad en ciernes, señalan los periodistas de Bloomberg.De hecho, el director ejecutivo de Lucid y Elon Musk tienen un historial de relaciones lo suficientemente complicado. Rawlinson fue ingeniero jefe de auto insignia de Tesla, el Model S, pero Musk ha restado importancia a su papel en su desarrollo y también le acusó en un tuit de dejar a la empresa "en la estacada justo cuando las cosas se pusieron difíciles" en 2012.A largo plazo, Lucid también está desarrollando soluciones para almacenar energía, similares a la batería Powerwall de Tesla. La empresa quiere utilizar la misma tecnología en sus coches para desarrollar las baterías que alimenten hogares y dispositivos. Y ahora cuenta con ciertos prototipos en funcionamiento.

/20210131/el-nuevo-volante-de-tesla-model-s-levanta-iras-y-pasiones-en-la-red--foto-1094282522.html

/20201230/jaguar-prepara-un-serio-competidor-para-el-tesla-model-x-1093984383.html

/20200629/como-hombre-mas-rico-mundo-irrito-elon-musk-1091913725.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

lucid motors, tesla, compañías