Japón y Rusia prolongan sus experimentos médicos conjuntos en la EEI hasta finales de 2024

Japón y Rusia prolongan sus experimentos médicos conjuntos en la EEI hasta finales de 2024

MOSCÚ (Sputnik) — Japón y Rusia decidieron prolongar hasta finales de 2024 sus experimentos médicos conjuntos en la Estación Espacial Internacional (EEI)... 24.02.2021, Sputnik Mundo

Los experimentos, vigentes desde 2009, tienen por objetivo estudiar la estructura de las proteínas para mejorar tecnologías de producción de medicamentos.Wada calificó de buenos los resultados de los experimentos, al agregar que ya fueron desarrollados varios fármacos.Japón, precisó, está interesado también en hacer otros experimentos con Rusia.Además, la JAXA está dispuesta a ayudar a cosmonautas y científicos rusos a colocar varios objetos en el exterior de la EEI para estudiar los efectos del medio ambiente espacial.Inicialmente estaba previsto que la EEI dejara de operar en 2020.No obstante, los países participantes del proyecto decidieron utilizar la estación como mínimo hasta el año 2024 y ahora se examina la posibilidad de prolongar su explotación. Un astronauta japonés, al mando de la EEI por segunda vez en la historiaEl astronauta japonés Akihiko Hoshide, que volará la EEI en la primavera boreal, se convertirá en el segundo comandante de la plataforma orbital en la historia, informó JAXA.Hasta el momento, el único comandante japonés de la EEI fue Koichi Wakata, de marzo a mayo de 2014.Wada avanzó también que en 2022 Koichi Wakata volverá a volar a la plataforma orbital; en 2023 está programado el viaje de Satoshi Furukawa, que sería el último y es que oficialmente la estación espacial dejará de operar después de diciembre de 2024.En cuanto a la extensión del funcionamiento de la EEI hasta 2028 o 2030, el director de la oficina de JAXA en Moscú remarcó que la agencia japonesa debate este tema con sus socios de Rusia, Europa y Estados Unidos."La EEI es un proyecto conjunto internacional, por ello Japón no puede tomar una decisión a título personal, el diálogo con sus socios es importante", subrayó. El carguero espacial japonés HTV-XLa nueva nave de carga japonesa HTV-X, que aún se está desarrollando, podrá lanzar pequeños satélites a órbitas de hasta 500 kilómetros, declaró Wada."Antes los cargueros HTV solo entregaban carga a la estación [EEI]. El nuevo vehículo tendrá una misión diferente. HTV-X podrá alejarse de la estación y ascender a una órbita más alta, hasta 500 kilómetros, para desplegar satélites", dijo Wada.Esta órbita, 100 kilómetros más alta que la órbita de vuelo de la Estación Espacial Internacional, puede aumentar la vida útil de los satélites, aseguró.Las naves espaciales lanzadas directamente desde la estación pueden abandonar la órbita en un año y consumirse en la atmósfera.En la superficie exterior de la nave se podrá colocar hasta cuatro CubeSats de 6U, es decir, de unos 10 por 20 por 30 centímetros de tamaño.El nuevo carguero tendrá un 45% más de carga útil que su predecesor, el HTV. La capacidad de la nave se incrementará en un 60%.El primer carguero HTV-X viajaría a la EEI no antes del año fiscal 2022, que en Japón dura de abril a marzo. El segundo carguero también partirá a la EEI, pero el tercero ya podría viajar a la Luna para entregar carga a la estación orbital Gateway. No obstante, todavía no hay ningún acuerdo con la NASA, explicó Wada.

