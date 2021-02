https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109053275.html

Periodista peruano que denunció vacunación secreta de Vizcarra recibe amenazas de muerte

Periodista peruano que denunció vacunación secreta de Vizcarra recibe amenazas de muerte

LIMA (Sputnik) — El periodista peruano Carlos Paredes, el primero en denunciar que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) había sido vacunado en secreto... 22.02.2021, Sputnik Mundo

"Es una ola de ataques, llamadas telefónicas no sólo a mí sino a una de mis principales fuentes (...) Desde el sábado en la tarde estamos sufriendo una ola de ataques en redes de parte de 'trolls' que tienen el mismo lenguaje, lo que me hace pensar que es un ataque organizado, supongo que deben ser los vizcarristas organizados", dijo Paredes en declaraciones a la televisora local Canal N.El 10 de febrero, el periodista reveló en un programa de la televisora local Willax TV que el ex jefe de Estado había aprovechado su cargo para vacunarse en secreto con las dosis chinas junto con su esposa, Maribel Díaz.Paredes hizo esta primera denuncia como un avance de un libro que ha publicado sobre el perfil político de Vizcarra, destapando así el escándalo sobre una red de altos funcionarios del Gobierno vacunados indebidamente.El investigador indicó que ha recibido amenazas de muerte vía telefónica, así como comunicaciones breves y anónimas de personas que lo han exhortado a desistir de su labor periodística.

