Jefe de ensayos de Sinopharm en Perú confiesa haber vacunado a expresidente Vizcarra

"[Vizcarra] finalmente tomó una decisión y me pide dos vacunas, al día siguiente voy [al Palacio de Gobierno, en octubre]; en ese momento sinceramente no me pareció un acto de ningún tipo fuera de contexto, era el presidente de la República, yo soy médico de primera línea y sabía de la necesidad de protección y no pensé en ningún aspecto legal, ni político, ni hice ningún cálculo", dijo Málaga ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.El científico, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, casa de estudios a cargo de los ensayos del laboratorio chino desde septiembre de 2020, aseguró que inmunizó al ex jefe de Estado y a su esposa por "cortesía" y sin recibir ventajas económicas pues no es un "dealer de vacunas". La semana pasada, Vizcarra afirmó haber participado como voluntario en los ensayos, aunque esto ha probado ser falso luego de la publicación de la lista de vacunados indebidamente y tras la confesión de Málaga.La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el exmandatario, a quien se le podría iniciar un proceso judicial por presuntos delitos de negociación incompatible o colusión, pues si bien no concretó acuerdos de compra con Sinopharm, participó de negociaciones.A la fecha, Perú registra 43.880 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.238.501 infectados.

