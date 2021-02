https://mundo.sputniknews.com/20210220/brasil-paga-muy-caro-la-negacion-de-bolsonaro-hacia-la-pandemia-1108996262.html

"Brasil paga muy caro la negación de Bolsonaro hacia la pandemia"

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, anunció entregar el pasado miércoles unas 231 millones de vacunas contra el COVID-19 a las gobernaciones de los Estados del país, previo a la finalización del primer trimestre de este año, según informó el Ministerio en un comunicado. En este marco, el país sudamericano comenzó a vacunar contra el COVID-19 hace justo un mes, pero últimamente, varias ciudades se han visto obligadas a paralizar la campaña por faltantes en el stock de vacunas.No obstante, "Bolsonaro fue obligado a dar un giro en su conducción, pero no puede ser coherente porque durante mucho tiempo ha negado las implicaciones de la pandemia", indicó. Sobre ello, "Bolsonaro se tuvo que adaptar a su otra base parlamentaria, que si bien son conservadores no comparten las mismas polìticas, ya que, por ejemplo, plantean un mayor vínculo con China", advirtió.La falta de vacunas agrava la situación sanitaria en las regiones más pobres del paísAsimismo, "este cambio no dará resultados inmediatos, ya que Brasil es dependiente de la compra de vacunas en el exterior", indicó. El Gobierno no hizo la política necesaria con los países productores de vacunas, "lo cual se ha traducido en el aumento de la cantidad de muertes a causa de la enfermedad, configurando un cuadro macabro para el país", lamentó Almeida. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador ecuatoguineano Gaspar Abeso, con quien dialogamos sobre los asuntos de seguridad en la subregión africana del Sahel.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país galo no recortará inmediatamente su contingente militar involucrado en la operación antiterrorista Barkhane, en la región africana del Sahel. Ello lo dijo en su intervención en la cumbre virtual del G5 Sahel del 16 de febrero, estructura que agrupa a Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Nigeria. El Sahel es una región muy compleja, "en la que organizaciones extremistas coexisten con organizaciones criminales y autoridades gubernamentales", aseveró.En este marco, "ello crea un ambiente de inseguridad que dificulta enormemente la acción de control de los Gobiernos en sus territorios, así como también facilita la expansión del mensaje yihadista, así como la aparición de la insurgencia armada", indicó. Desde el inicio del Siglo XXI, "las organizaciones yihadistas se han expandido por todo el Sahel, hasta alcanzar el África Occidental y el Golfo de Guinea, lo cual causa un gran deterioro de las condiciones políticas y económicas de nuestra región", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló de los postulados característicos de paradigma transnacional en las Relaciones Internacionales.Historia incompleta de los cantitos de canchaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Manuel Soriano, con quien dialogamos sobre su nuevo libro Canten Putos, el cual versa sobre la historia de los cánticos de las hinchadas de fútbol.

