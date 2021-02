https://mundo.sputniknews.com/20210219/pagar-el-bus-a-traves-de-una-sola-app-pronto-sera-posible-en-madrid-con-google-maps-1107971498.html

¿Pagar el bus a través de una sola app? Pronto será posible en Madrid con Google Maps

¿Pagar el bus a través de una sola app? Pronto será posible en Madrid con Google Maps

Google permitirá comprar boletos de transporte público o pagar parquímetros sin tener que salir de la aplicación de Google Maps. 19.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-19T11:01+0000

2021-02-19T11:01+0000

2021-02-19T11:01+0000

españa

altas tecnologías

google maps

móvil

autobús

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1092915276_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_a2412c46a95d574f3744a3132476e4eb.jpg

En numerosas ocasiones coger el transporte público se vuelve toda una odisea. Si no llevas dinero en efectivo o si los billetes son de un importe elevado, algunos conductores no te dejan acceder al interior del autobús. En Madrid, incluso, se necesita comprar una tarjeta aparte del billete para poder viajar en metro. Esta realidad podría cambiar porque Google Maps tiene una buena noticia para los madrileños: en las próximas semanas sus residentes podrán pagar los billetes de autobús o pagar el parquímetro a través de la aplicación. Así lo han manifestado fuentes de la compañía al diario El Mundo, donde se explica que Google todavía no ha aclarado si este servicio podría servir para comprar billetes de metro en el futuro. Lo que sí se sabe es que el nuevo servicio será compatible con más de 80 agencias de transporte público en todo el mundo, aunque en un primer momento "estará centrado sobre todo en el transporte urbano de grandes ciudades estadounidenses, como San Francisco o Nueva York", recalca el artículo.Para poder utilizar la nueva funcionalidad, los usuarios tendrán que tener una cuenta de Google Pay activada en el teléfono y también la app de Google Maps. Además, la aplicación permitirá también pagar los parquímetros. "Esta opción de momento estará limitada a Estado Unidos, donde la empresa ha llegado a un acuerdo con los proveedores Passport y ParkMobile para que sea posible añadir dinero al medidor desde la propia app en numerosos parkings y garajes del país", concluye la nota.

/20201023/huawei-avanza-sin-google-y-presenta-su-propio-petal-maps-1093231500.html

/20200203/un-carrito-y-99-smartphones-suficientes-para-trolear-a-google-maps--video-1090341947.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

altas tecnologías, google maps, móvil, autobús, madrid