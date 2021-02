https://mundo.sputniknews.com/20210218/borren-facebook-la-gigante-de-internet-y-australia-en-pie-de-guerra-1107954424.html

"Borren Facebook": la gigante de Internet y Australia en pie de guerra

Crece el descontento ante la decisión de la empresa de bloquear la publicación de noticias en el país oceánico, en represalia a una iniciativa legislativa. 'En... 18.02.2021, Sputnik Mundo

La tecnológica estadounidense desaprueba el intento del país oceánico de obligarla a pagar a los grupos editores por el derecho a mostrar enlaces a sus contenidos. Como respuesta, este jueves 18 bloqueó la publicación de noticias en Australia. La decisión impactó en varios medios y servicios de emergencia australianos que utilizan la plataforma para informar sobre accidentes o advertir desastres. La medida tampoco permite que otros usuarios del mundo compartan artículos de medios de ese país.Etiquetas en las redes sociales como "Borren Facebook", "Boicot a Zuckerberg" y "Facebook Tenemos Que Hablar" comenzaron a ser tendencia."Lo de Australia también se ve en otros países. Pareciera que los Estados no pueden decir nada ni reglamentar. El debate central es quién tiene que regular la comunicación. Si Google o Facebook pueden hacer lo que quieren o si deben empezar a estar ordenados y realizados en función de los Estados nación", apuntó la entrevistada.Sforzin enfatizó que hace poco Twitter, Facebook y Google "sancionaron a un presidente electo, como Donald Trump en EEUU, bloqueándole sus redes sociales. Estas empresas no dijeron nada de mensajes de odio y violencia que se propiciaron en el Golpe de Estado en Bolivia en 2019". "Esto muestra que estas empresas tienen sesgos ideológicos, no son neutrales y hoy dicen cuál es la información que puede fluir y la que no. Esto es grave para los Estados", afirmó la experta.El primer ministro australiano, Scott Morrison, criticó la "arrogancia" de la tecnológica estadounidense y advirtió que su Gobierno no se dejará intimidar. "En Australia se ve de manera exponencial una situación que se venía acarreando hace tiempo", consideró la docente argentina. A esta situación se suma otra realidad: la crisis de los medios de comunicación, en especial del periodismo escrito.El proyecto de ley fue aprobado este miércoles 17 en la Cámara de Representantes australiana y se debatirá en el Senado. El documento establece que en el caso de que compañías y medios no alcancen un acuerdo comercial, la cifra será decidida por un tribunal que actuará como intermediario.Buenas noticiasLlegaron a Paraguay las primeras 4.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19."Se trata de un lote pequeño para el personal de primera línea, sobre todo para el de terapia intensiva de los hospitales de contingencia", dijo el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En diálogo con Sputnik, el jerarca explicó los motivos que llevaron al Gobierno de Mario Abdo Benítez a elegir la primera vacuna anti-COVID-19 registrada en Rusia.Mazzoleni resaltó "las evidencias científicas acumuladas [de la Sputnik V] y la coincidencia de nuestro anuncio del acuerdo con la publicación del fallo clínico en la revista The Lancet".Por su parte, el canciller paraguayo, Euclides Acevedo, habló con Sputnik sobre el rol del desarrollo científico ruso en la lucha contra la pandemia del coronavirus.Argentina y Bolivia, por su parte, han cooperado para facilitar el traslado de las vacunas Sputnik V. Si bien Acevedo informó que todavía no han hablado para unirse a los traslados compartidos, sería una opción muy conveniente para Paraguay."Nos interesaría abordar con estos países, que tienen acuerdos con Rusia en el tema. Ante las dificultades de la llegada de la vacuna, esta sería una excelente iniciativa", indicó Acevedo.Por otra parte, este jueves 18 de febrero comenzaron los ensayos clínicos internacionales de la vacuna anti-COVID-19 Sputnik Light, la cual consta de una única dosis. Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

2021

