El PSOE pide a sus socios de Podemos no alentar las protestas por el caso Pablo Hasél

MADRID (Sputnik) — La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pidió a sus socios de Unidas...

“Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos y detenidos”, dijo Carmen Calvo en una entrevista con la Cadena SER tras ser preguntada por las palabras del portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, en apoyo a las protestas, que este 17 de febrero se saldaron con más de 50 detenidos tras derivar en disturbios en Cataluña y Madrid.En concreto, Echenique escribió un tuit durante la tarde del 17 de febrero manifestando todo su "apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles". Del mismo modo, Echenique pidió una investigación por "la mutilación del ojo de una manifestante" en Barcelona.Calvo afeó estas palabras al portavoz de UP, señalando que "cuando estás en un cargo público lo estás para todos, no solo para los que te votan". Además, la vicepresidenta manifestó su rechazo a los altercados con que terminaron las manifestaciones de los dos últimos días.Además de un generar un nuevo choque entre los socios que conforman el Gobierno español, las palabras de Echenique provocaron también un aluvión de críticas por parte partidos de la oposición, sobre todo desde la bancada de la derecha, que volvieron a pedir la salida de UP del Ejecutivo.Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso —del conservador Partido Popular— afirmó que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (líder de UP), "está siempre detrás de estos movimientos vandálicos violentos", que según dijo, se organizan "de forma internacional" para "derrocar las democracias liberales"."El país no puede estar vicepresidido por semejante político", añadió.El líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, afirmó este 18 de febrero que Pablo Iglesias merece un 'impeachment' e incluso "ir a la cárcel" porque su partido está "incitando la violencia en las calles, a la quema de contenedores y al ataque a los negocios".Por su parte, desde la formación liberal Ciudadanos —que gobierna en Madrid junto al PP— calificaron como "intolerable" el apoyo a las protestas desde una formación integrada en el Gobierno.Por el momento, el presidente Pedro Sánchez ignoró los llamamientos al cese de Iglesias y, de hecho, todavía no se pronunció públicamente sobre los disturbios de los últimos días.Tampoco lo hizo el Ministro del Interior, aunque su departamento emitió este 18 de febrero una declaración alabando la actuación de los cuerpos de seguridad ante "los altercados provocados por una minoría de violentos".

