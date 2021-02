https://mundo.sputniknews.com/20210216/la-entrada-en-prision-del-rapero-pablo-hasel-pone-en-entredicho-la-libertad-de-expresion-en-espana-1107807664.html

La entrada en prisión del rapero Pablo Hasél pone en entredicho la libertad de expresión en España

El rapero Pablo Hasél ya está en prisión. Ha ingresado en la cárcel de Ponent de Lleida para cumplir la condena de nueve meses y un día que se le imputa por...

En uno de los mensajes, escribió: "¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien". En otro, menciona a la monarquía: "Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos se va de putas con ellos", o: "Por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones", y junto a este texto había una imagen de un niño en avanzado estado de desnutrición en una báscula.No son los únicos delitos que acarrea el rapero. En la actualidad tiene otros cuatro frentes judiciales abiertos. El primero de ellos se remonta a 2014. Hasél sufrió una condena de dos años por hechos similares, pero al ser la primera vez y no tener antecedentes no tuvo que ingresar en prisión.Después, en 2016, fue condenado por un delito de lesiones a un periodista de TV3, la televisión pública catalana, en una rueda de prensa. El juez le consideró culpable por empujar, insultar y rociar con un líquido de limpieza al comunicador, por lo que le imputaron seis meses de prisión e indemnizar a la víctima con 12.150 euros. Pocos días después, un juzgado de Lleida le impuso dos años y medio de prisión y una multa de 2.400 euros por agredir a un hombre que había declarado como testigo en un juicio donde resultó absuelto un agente de la Guardia Urbana de Lleida que había sido acusado de agredir a un amigo del cantante.Por último, Pablo Hasél está siendo investigado por su presunta participación en los sucesos del 25 de marzo de 2018 y un presunto intento de asaltar la subdelegación del Gobierno de Lleida en protesta por el arresto de Carles Puigdemont en Alemania. Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos están incluidos en el Código Penal desde el 1 de julio de 2015. Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han pedido la desaparición de estos delitos del Código Penal porque según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "el uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión". En su comunicado, la ONG internacional asegura que "rapear no es un delito. Tuitear un chiste no es terrorismo. Ninguna de las disposiciones del Código Penal debe poder criminalizar expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión".El sábado 13 de febrero, una manifestación convocada por Juventud Patriótica, organización neonazi madrileña, recorrió las principales calles del centro de la capital española para homenajear a los soldados de la División Azul, los que la dictadura franquista envió a combatir a las órdenes de Hitler en la II Guerra Mundial. La manifestación fue autorizada por las Fuerzas de Seguridad del Estado y se suele celebrar cada año por estas fechas. En el desfile, los participantes cantaron el famoso himno nazi "Cara al Sol" y una de las portavoces lanzó prerrogativas antisemitas. En el vídeo difundido en redes sociales y grabado por la agencia rusa Ruptly, se escucha como la joven dice en el micrófono: "Es nuestra suprema obligación luchar por España, luchar por Europa, ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello".

