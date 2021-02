https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107900901.html

Perú comienza vacunación contra COVID-19 con lote de 700.000 dosis de Sinopharm

Perú comienza vacunación contra COVID-19 con lote de 700.000 dosis de Sinopharm

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) anunció el comienzo de la vacunación contra el COVID-19 del personal sanitario utilizando el lote de... 17.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-17T19:36+0000

2021-02-17T19:36+0000

2021-02-17T19:41+0000

américa latina

perú

vacunación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1094052762_0:275:3073:2003_1920x0_80_0_0_77c15feb0cd99300d09db0fde1b77928.jpg

El funcionario indicó que las dosis están siendo enviadas este miércoles a un total de 16 departamentos de los 24 existentes en el país, y que los beneficiados serán trabajadores de la salud del sector público y privado.Asimismo, indicó que el proceso de inmunización con el primer lote de 100.000 dosis de Sinopharm que llegó al país el 7 de febrero estaría culminando el jueves 18 de febrero.Compra de vacunas en municipios La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), organismo que agrupa a todos los municipios del país, exigió este 17 de febrero tener potestad para poder adquirir vacunas contra el COVID-19 y que no sólo sea el Gobierno central el que pueda hacerlo.El vocero de las municipalidades indicó que ante la negativa del Gobierno central de que otros organismos puedan comprar vacunas, el nuevo coronavirus podría "evolucionar" hacia formas más agresivas, por lo que urge que el proceso de inmunización se realice lo más rápido posible."Si no vacunamos pronto, si no adquirimos las vacunas pronto, puede haber una evolución de este mismo virus y, a lo mejor, las vacunas ya no van a hacer efecto. Por eso, necesitamos acabar lo más pronto posible [con la inmunización]", indicó.Asimismo, Arrobas se mostró a favor de que empresas privadas puedan adquirir vacunas.A la fecha, Perú registra 44.056 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.244.729 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 109.217.366 casos confirmados de contagio, y 2.413.912 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

/20210216/que-paises-lideran-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-america-latina-1107062502.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

perú, vacunación