Argentina se moviliza por 35 femicidios en 2021 y denuncia la responsabilidad del Estado

16.02.2021

Según los datos del Observatorio de Mumalá, en lo que va del año se registraron 50 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 35 están caratulados como femicidios, mientras que hay seis casos en procesos de investigación y nueve vinculados a situaciones delictivas donde la cuestión de género es determinante a la hora del crimen, explicó FerreyraCaso ÚrsulaÚrsula Bahillo fue asesinada por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero.El caso conmovió a Argentina en las últimas semanas debido a que la joven había denunciado a su agresor, había hablado con sus amigas sobre el tema, y esto no bastó para salvar su vida.Su femicida, Matías Martínez, es un agente vinculado a la fuerza de la provincia de Buenos Aires, que ya contaba con una denuncia por violación a una menor y otras por violencia machista.Ferreyra considera que el asesinato de Úrsula dejó en evidencia "toda la inacción del Estado, que ha quedado a ojos vista de la sociedad y es lo que más impacta"."Había una denuncia penal que tenía un pedido de detención [para Martínez] por la Fiscalía en uno de los distritos, había además otras denuncias de violencia machista en otras fiscalías realizadas por dos personas distintas, y sin embargo ninguna de esas tres líneas de investigación sirvió para que en el juez a cargo librara en definitiva la orden de detención", explicó Ferreyra.No es un caso aisladoSegún los datos de Mumalá, el 12% del total de femicidios en enero de 2021 (que fueron 26) fueron cometidos por agentes de seguridad en actividad o en retiro.La representante de Mumalá también recordó que la propia ministra de las mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que hay más de 5.000 agentes en la provincia de Buenos Aires con denuncias previas por violencia machista.Basta de complicidadEn ese sentido, Ferreyra señaló que es urgente tomar medidas concretas que terminen con la complicidad policial.Entre ellas pide identificar a quiénes son los agentes con denuncias, dónde cumplen tareas, cuáles han sido sancionados de forma efectiva, y también una política de desarme para quienes han sido denunciados por violencia machista "porque es un peligro que sigan portando armas".También indicó que es necesario identificar a los agentes que fueron cómplices de sus compañeros a la hora de dar lugar a las denuncias.En el caso de Úrsula, la complicidad policial también quedó evidenciada en la reacción de los agentes ante una movilización de pedido de justicia frente a la comisaria de la localidad de Rojas que fue reprimida con balas de goma.Ferreyra explicó que el principal problema en la sociedad es la falta de confianza en las instituciones."La gran mayoría de las víctimas no acudieron al Estado a buscar a ayuda porque sin dudas estas mismas acciones que trascienden (como el caso de Úrsula) contribuyen a que se disminuya la confianza en que efectivamente a través de la denuncia se pueden revertir las situaciones de amenaza", dijo.De los femicidios registrados en 2021, el 25% tenían denuncias previas, y de esas la gran mayoría tenían incluso libradas las medidas de protección, según los datos del observatorio, sin embargo no pudieron evitar los desenlaces fatales.MovilizaciónEn ese sentido, agregó que fundamental la asignación presupuestaria para poder, por ejemplo, contar con dispositivos electrónicos como tobilleras "que en otros países han demostrado tener una efectividad bastante buena en materia de prevención de los femicidios".Además, piden una implementación real de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género en todos los ámbitos del Estado, más allá del dictado de talleres, "para poder interpelar aquellas prácticas que se siguen repitiendo sistemáticamente" a la hora de acompañar a aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia, y de la Ley de Educación Sexual Integral.

