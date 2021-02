https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102443484.html

Díaz-Canel: Trump usó el síndrome de La Habana para dañar vínculo bilateral

Díaz-Canel: Trump usó el síndrome de La Habana para dañar vínculo bilateral

LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, refirmó su convicción de que la crisis provocada por supuestos ataques a diplomáticos de... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T20:06+0000

2021-02-12T20:06+0000

2021-02-12T19:55+0000

américa latina

donald trump

miguel díaz-canel bermúdez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108922/41/1089224137_0:259:3119:2013_1920x0_80_0_0_8484faee577d751194aecdd218cd044e.jpg

"Cuba, apoyada en la ciencia, dijo antes lo que un informe revela ahora: supuestos ataques acústicos sirvieron de pretexto al Gobierno de Trump para acusarnos sin evidencias y dañar las relaciones entre ambos países, la verdad se impone", dice el mensaje publicado por el mandatario cubano en su cuenta de la red social Twitter.Un documento desclasificado y publicado por el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo "mala gestión, liderazgo deficiente, falta de coordinación y de seguimiento de los procedimientos establecidos para responder al llamado síndrome de La Habana", según el resumen ejecutivo del informe, compilado por una Junta de Revisión de Responsabilidad (ARB, por su sigla en inglés).El síndrome de La Habana fue un misterioso episodio de salud experimentado por el personal de inteligencia y diplomático de Estados Unidos en la capital cubana entre 2016 y 2018, cuyos síntomas fueron pérdida de audición, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, pero hasta el momento no se han presentado evidencias de ataques.El informe agrega que "la respuesta del Departamento de Estado a estos incidentes se caracterizó por una falta de liderazgo superior, comunicaciones ineficaces y desorganización sistémica".Relaciones bilateralesComo consecuencia de este incidente, el entonces presidente Trump decidió reducir el 60% del personal consular en La Habana y desactivar el funcionamiento de la Embajada, dando comienzo a una serie de medidas agresivas que echaron atrás todo el proceso de reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, iniciado en 2015 durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) después de 54 años de la ruptura de vínculos bilaterales.Al respecto también se pronunció el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien comentó en Twitter que "una desclasificación seria de información sobre los alegados incidentes de salud de diplomáticos estadounidenses permitirá conocer cuán lejos llegaron Trump, (el secretario de Estado Mike) Pompeo y (el senador) Marco Rubio para justificar artificialmente un retroceso en las relaciones bilaterales"."Algún día se podrá aclarar lo que sucedió y lo que no sucedió, Cuba reitera la disposición a cooperar de manera efectiva tanto política como científicamente para encontrar una solución a este asunto", subrayó en Twitter el titular cubano de Relaciones Exteriores.Según las autoridades cubanas, la Casa Blanca impidió de manera reiterada que la comunidad científica especializada de ambos países discutiera el tema sobre bases científicas y Cuba no tuvo acceso a examinar los pacientes o a sus historias.

/20210210/departamento-de-estado-de-eeuu-reconoce-mala-gestion-en-abordaje-del-sindrome-de-la-habana-1094391415.html

/20201207/un-experto-califica-de-provocacion-las-acusaciones-contra-china-y-cuba-de-ataques-sonicos-1093751898.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

donald trump, miguel díaz-canel bermúdez