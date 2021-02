https://mundo.sputniknews.com/20210210/departamento-de-estado-de-eeuu-reconoce-mala-gestion-en-abordaje-del-sindrome-de-la-habana-1094391415.html

Departamento de Estado de EEUU reconoce mala gestión en abordaje del Síndrome de La Habana

Departamento de Estado de EEUU reconoce mala gestión en abordaje del Síndrome de La Habana

El Departamento de Estado tuvo mala gestión, liderazgo deficiente, falta de coordinación y de seguimiento de los procedimientos establecidos para responder al... 10.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-10T19:48+0000

2021-02-10T19:48+0000

2021-02-10T21:09+0000

cuba

la habana

eeuu

departamento de estado (eeuu)

noticias

internacional

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo2.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094391415.jpg?10692441671612991388

El Síndrome de La Habana fue un misterioso episodio de salud experimentado por el personal de inteligencia y diplomático en la capital cubana entre 2016 y 2018, cuyos síntomas fueron pérdida de audición, vértigo, dolores de cabeza y fatiga.InvestigaciónLa situación fue investigada durante la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), siendo secretario de Estado (canciller) Rex Tillerson, pero no se encontró respuesta a lo que había ocurrido."Sabemos que los miembros del Gobierno de Estados Unidos y de la comunidad diplomática canadiense resultaron dañados, pero no sabemos cómo, no sabemos qué pasó, cuándo pasó, quién lo hizo, ni por qué", dice el informe de la ARB, que fue entregado al sucesor de Tillerson, Mike Pompeo, el 7 de junio de 2018.El documento destaca el cierre de la estación de La Habana de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) en septiembre de 2017 ante la sospecha de que los agentes estaban siendo víctimas de un ataque.Además, establece que "la respuesta a los incidentes se caracterizó por un secreto excesivo que contribuyó a una respuesta tardía" de las autoridades, que actuaron con una "desorganización sistémica" en las áreas de "rendición de cuentas, coordinación interinstitucional y comunicación en todos los niveles".TillersonUno de los aspectos que más incidió en el fracaso de las investigaciones, según la ARB, fue la demora de Tillerson de nombrar un subsecretario que se encargara del tema."La Junta considera que la falta de un funcionario designado a nivel de subsecretario para administrar la respuesta es la deficiencia más significativa en la respuesta del Departamento", dice el documento.Agrega que "un esfuerzo integral de todo el Gobierno para identificar el mecanismo de las lesiones y los perpetradores, para comprender el universo de las personas potencialmente afectadas, para tratar y rehabilitar a los empleados lesionados, así como para abordar los muchos problemas administrativos asociados con este evento anómalo nunca surgió".El Archivo de Seguridad Nacional, una institución no gubernamental que se dedica a archivar y publicar documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos relacionados con la política exterior del país, obtuvo el informe mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

/20201207/un-experto-califica-de-provocacion-las-acusaciones-contra-china-y-cuba-de-ataques-sonicos-1093751898.html

/20210120/donald-trump-y-su-legado-de-sanciones-contra-cuba-1094175362.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cuba, la habana, eeuu, departamento de estado (eeuu), noticias