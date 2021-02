https://mundo.sputniknews.com/20210211/1100313019.html

Correa declara a Sputnik que no será parte del posible Gobierno de Arauz y que abandona la política

Correa declara a Sputnik que no será parte del posible Gobierno de Arauz y que abandona la política

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) dijo a Sputnik que no ocupará cargos en caso que el candidato presidencial de... 11.02.2021

américa latina

rafael correa

El 8 de febrero, Arauz dijo a la cadena de noticias CNN que si gana la presidencia, le gustaría que Correa esté cerca de la acción de Gobierno."Queremos que él esté cerca, porque es parte de nuestro proyecto político, es un compañero, un amigo y es un referente en América Latina y en el mundo, será uno de mis principales asesores", agregó.Correa es el líder del movimiento político Revolución Ciudadana, en el que milita el triunfador de la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, Arauz.La segunda vuelta de los comicios ecuatorianos está prevista para el 11 de abril.Retirada indefinidaPor su parte, Correa señaló que su plan es no volver a la política en el corto plazo, por lo que se retira "indefinidamente de la misma".Asimismo, aseguró que en el corto plazo no pretende regresar a Ecuador, aunque Arauz consiga la victoria."En todo caso, ganar las elecciones no significa que se resuelva el problema jurídico. Yo tengo 39 investigaciones por sobornos, secuestros, homicidios, deuda externa, por mal uso del avión presidencial. Si al avión le faltaba azafata, yo tenía que ser azafata. Es algo ridículo. Somos gente honesta, no pudieron encontrar pruebas y me acusaron de influjo psíquico", expresó.Señaló que existe la figura del influjo psíquico en derecho penal, pero se usa en los casos en los que un individuo utiliza a una persona frágil para abusar de ella."No puede utilizarse para ministros, secretarios jurídicos, eso es de risa. Nos juzgaron jueces temporales, corruptos, puestos a dedo, pero el mundo no dice nada, eso va contra toda jurisprudencia del sistema interamericano. Cuando cese la presión política y ojalá mediática, jueces honestos seguramente harán lo correcto y verán que los juicios no tienen sustento. Si no lo hacen los jueces nacionales, lo harán los jueces internacionales", aseguró."Pasamos de ser clasificados de país de renta baja a media, fuimos los campeones de disminución de la pobreza y la desigualdad. Dijimos que es claro lo que hicimos, pero qué equivocado que estaba. Hay mucha gente con mucho odio y son capaces de destruir al país por destruirnos a nosotros, no nos destruyeron, pero destruyeron al país", reflexionó.Asimismo, Correa dijo que la coalición Unión por la Esperanza (UNES, centroizquierda) aspiraba tener una mayor votación en la primera ronda de las elecciones."Siempre se aspira una mayor votación porque tenemos estándares muy altos, pero nosotros tenemos cerca del 33% del voto popular. El que nos sigue tiene 19% y todos estaban contra nosotros", afirma Correa a Sputnik.Correa dijo que no tuvieron una mala votación, sino que se esperaba ganar en primera vuelta como se había hecho en anteriores oportunidades.El 7 de febrero se realizó la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, en la que el candidato por UNES, Andrés Arauz, ocupó el primer lugar en cantidad de votos con cerca del 33% de los votos, en estos momentos resta por definir quién estará en el segundo puesto.De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, con corte a las 14:08 local (19:08 GMT), el candidato de la Unidad Plurinacional Pachakutik, Yaku Pérez, registra el 19,65% de votos y el candidato derechista Guillermo Lasso el 19,60%, con un 96,64% de actas computadas (que se han contabilizado), y el 99,55% de actas procesadas (que han ingresado al sistema).La segunda vuelta de las elecciones en Ecuador está prevista para el 11 de abril. Injerencia de EEUUPor su parte, Correa señaló, en diálogo con Sputnik, que lo que influyó en el resultado de las elecciones es que EEUU aprendió de las elecciones en Bolivia, donde ganó el Movimiento al Socialismo (MAS).Consideró que Pérez no es de izquierda y que es el candidato de Washington."Con Correa se vivía mejor, todo estaba claro y ahora con cuatro años dicen que la quiebra es nuestra, la gente duda y espera un outsider. Crearon las condiciones para que la gente se desencantara de la política, nos crearon un rival, a diferencia del caso boliviano donde el MAS concentró los votos de centro a la izquierda, pero en esta segunda vuelta van a ver cómo esos votos significan el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano será más claro", agregó.Además, señaló que Lasso "se resintió" con la Embajada de EEUU porque le "dieron la espalda"."Los gringos no son tontos, saben que es muy mal candidato. Se necesitaba a alguien nuevo, que se parecía a nosotros, para quitarnos votos", expresó.Dijo que también influyó en el resultado que UNES fue obligado a empezar la campaña tarde, el 25 de diciembre, ya que no se sabía si iba a ser autorizado el binomio presidencial."El resultado fue un bofetón del pueblo ecuatoriano a tanta traición y tanta destrucción. Cuatro años de difamación. No nos destruyeron a nosotros, pero destruyeron a la patria y a ellos mismos. Ahí está la respuesta de los ecuatorianos. De lejos fuimos la primera fuerza política, ganamos ampliamente la primera vuelta para la presidencia. Somos el bloque más grande con 50 asambleístas", agregó.Señaló que pese a todas las trampas, lograron imponerse en la primera vuelta.Correa tiene varios procesos judiciales pendientes en su país, incluida una acusación de ordenar el secuestro de un opositor en la capital colombiana, que ameritó un pedido de prisión preventiva.El año pasado, un tribunal de última instancia de la Corte de Justicia de Ecuador confirmó una sentencia de ocho años contra Correa y 19 personas, entre ellas varios funcionarios de su Gobierno y empresarios privados, por el delito de cohecho.La justicia los señaló como culpables de formar parte de una estructura delincuencial de cobro de sobornos a cambio de contratos con el Estado, entre los años 2012-2016, para financiar campañas del partido oficialista Alianza País.En agosto del 2019, Correa dijo a Sputnik desde Bélgica, donde reside actualmente, que los juicios que enfrenta en su país son para evitar que participe en las elecciones.

2021

rafael correa