Putin asegura a medios rusos que propuso ayuda a Macron para analizar muestras de Navalni

El presidente ruso en una conversación con su homólogo francés sostenida tras el presunto envenenamiento de Alexéi Navalni, propuso a Francia ayudar a analizar... 10.02.2021, Sputnik Mundo

Según esta fuente, Putin propuso a Macron en septiembre enviar a un grupo de especialistas rusos a Europa para que colaboraran en el análisis de los biomateriales del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.Entonces el presidente ruso aseveró que si ese análisis detectara algo, las autoridades rusas iniciarían un expediente penal.Además, Putin invitó a los especialistas europeos a viajar a Rusia y estudiar las muestras recogidas en el territorio ruso, pero Macron no aceptó esa propuesta.A mediados de septiembre pasado el Palacio del Elíseo informó que Macron instó a Putin a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido con Navalni, que entonces se encontraba hospitalizado en Berlín con el diagnóstico de envenenamiento con una sustancia de la familia Novichok.El Kremlin, por su parte, comunicó que Putin subrayó la necesidad de que "los especialistas alemanes transfieran a Rusia los biomateriales y la conclusión oficial sobre los resultados de los análisis de Navalni, así como de establecer un trabajo conjunto con los médicos rusos".Más tarde el diario francés Le Monde, citando a fuentes propias, publicó que en esa conversación Putin había sugerido a Macron considerar otras versiones del incidente con Navalni, en particular, una sobre una huella de Letonia donde vive uno de los creadores de la sustancia tóxica militar Novichok. Además, según el periódico, Putin supuso que Navalni podría haberse envenenado él mismo.Sin embargo, París no confirmó esa publicación, mientras que el Kremlin cuestionó su credibilidad.

