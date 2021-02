https://mundo.sputniknews.com/20210209/messi-se-viste-del-psg-1094378874.html

¿Messi se viste del PSG?

El astro argentino decidirá donde jugará el próximo año al finalizar la temporada. El PSG es uno de los conjuntos que intentarán hacerse con el delantero de... 09.02.2021, Sputnik Mundo

psg

fútbol

fc barcelona

lionel messi

deportes

sociedad

españa

internacional

noticias

Vaya verano hizo pasar Leo Messi al barcelonismo. En 2020, la continuidad del astro argentino en las filas blaugranas pendió de un hilo. Los problemas con la directiva, el desacuerdo con las decisiones deportivas o la falta de resultados formaron un cóctel molotov que casi envían al de Rosario fuera de Can Barça. Finalmente, el futbolista decidió no acudir a los tribunales contra su equipo por las dificultades halladas para rescindir el contrato. Messi optó por quedarse un año más en el Barcelona y ver como funcionaba el nuevo proyecto con Ronald Koeman en el banquillo y sin Josep María Bartomeu como presidente.La expectación es alta y ya hay quien lo ve lejos de Cataluña. La revista France Football ha publicado un reportaje en el que dan las claves sobre el posible fichaje de Messi por el PSG. Hace referencia a la situación económica del Barça, pero también la militancia en el equipo parisino de amigos como Neymar o Di María. Los dos afirman que ven a Messi junto a ellos, palabras que secundad Pochettino, Paredes o Verratti, miembros de la escuadra de la Ciudad de la Luz.La publicación deportiva también remarca que tendría que bajarse el sueldo. Para pagarle, se podría emplear el modelo que se utilizó con David Beckam, quien recibía parte del dinero a través de las fundaciones que tiene el Gobierno de Catar.Palabras que han captado la atención de la audiencia, aunque lo más llamativo es su portada. En ella, aparece el argentino luciendo una camiseta del conjunto francés. Vestido de azul y con la Torre Eiffel planchada en el pecho. A su espalda, el Parque de los Príncipes.Se viene el duelo con el #PSG en Champions y esta es la portada de @francefootball con #Messi...¿Falta de respeto o saben algo?... pic.twitter.com/Qk6FyNylFDLos rumores se repiten como sucedió en verano. El PSG estaría tras el argentino, al igual que el Manchester City de Pep Guardiola. Precisamente, el equipo británico estuvo cerca de hacerse con sus servicios en 2020. No se descarta que intente una nueva ofensiva.Mientras, en las oficinas del Camp Nou están cansados de la murmuración. "Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça", comentó el técnico blaugrana, Ronald Koeman, sobre el asunto.El propio Leo Messi dice también estar harto y afirma que no ha hablado con nadie todavía sobre su futuro. La decisión final la tomará al final de la temporada. Se prevé otro verano movido en Can Barça.

psg, fútbol, fc barcelona, lionel messi, deportes, sociedad, noticias