"España es mi favorito para este Mundial de fútbol"

"Los favoritos para este mundial siguen siendo los mismos. Son Brasil, cuyo equipo, con la vuelta de Neymar, tiene ahora muchas opciones de ganar; Alemania; Francia, cuyo equipo es también potente, y España. La forma como están organizados los partidos y el entrenamiento de la alineación son muy importantes (…) [Mi favorito] es España", ha confesado Kornéyev.

El ruso ha argumentado que los jóvenes españoles de entre 11 y 12 años son muy buenos en el campo y que "prácticamente" juegan en equipos adultos. "Su juego es difícil de comparar con el de cualquier otro", ha añadido.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich "Apuesto por España como campeona del Mundial de fútbol"

Para el exjugador, que tuvo la ocasión de jugar, en la década de 1990, en varios equipos españoles y neerlandeses, el equipo que siembra más dudas es el de la selección argentina. "Tiene unos jugadores fantásticos y un superentrenador que me gusta mucho, Sampaoli, [pero] hasta hoy no consigue despegar y no es capaz de mostrar un juego que convenza y que sea digno de su nivel", ha lamentado.

Kornéyev nació en la Unión Soviética y jugó como mediapunta en los equipos soviéticos y luego rusos. En la década de 1990 abandonó su país para jugar en el Español y en el FC Barcelona. De ahí se mudó a los Países Bajos, donde pasó a formar parte del Heerenveen, del Feyenoord y del Breda.

El campeonato de fútbol más prestigioso del planeta se celebrará entre el 14 de junio y el 15 de julio en 11 ciudades rusas, entre las que destacan Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Rostov del Don y Saransk.

Esto te puede interesar: Mark González, el futbolista chileno que suspira por Rusia (fotos)