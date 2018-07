Griezmann, el galo-charrúa: el crack francés se puso la bandera de Uruguay en rueda de prensa (vídeo)

Elegido como el mejor jugador de la final del Mundial de Rusia 2018, el delantero galo demostró una vez más su simpatía por el equipo charrúa y mientras se colocaba la bandera en la espalda gritó "¡Uruguay nomá, loco!".

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Griezmann sueña con el trofeo del Mundial y no con el Balón de Oro

El periodista uruguayo Javier De León le preguntó a Griezmann si estaba dispuesto a aceptar la bandera celeste y este asintió encantado. Como delantero del Atlético de Madrid, el francés es compañero de los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, con quienes demuestra así su simpatía.

Según el diario Ovación, De León había anunciado durante el partido que si Griezmann iba a la conferencia de prensa le iba a ofrecer la bandera. Cuando se puso la bandera sobre los hombros, el periodista dijo que no iba a realizar ninguna pregunta y el francés respondió: "¡Qué fenómeno!".

Además: Por qué el francés Griezmann no festejó su gol contra Uruguay

Francia venció a Croacia por 4a 2 y se proclamó campeona por segunda vez, y Griezmann expresó que estaba "realmente muy feliz" por ello. "Todavía no me he dado cuenta de lo que significa ser un campeón del mundo. Estoy orgulloso de todos mis compañeros", dijo.

En su primera conferencia de prensa como CAMPEÓN DEL MUNDO, Antoine Griezmann tomó una bandera de Uruguay. Sus primeras palabras con el título más importante del planeta las dio con los colores del país charrúa en la espalda. EL FRANCÉS MÁS URUGUAYO. #FRA #URU #Rusia2018 pic.twitter.com/6kAd8P7y0W — Invictos (@InvictosSomos) 15 de julio de 2018