Román Torres recuerda el día cuando “los Canaleros” consiguieron su primer pase al Mundial

"Lo disfruto. Lo disfruto muchísimo", dijo el futbolista, rememorando los momentos de triunfo de su equipo.

Al mismo tiempo, ha confesado lo mucho esfuerzo que le requirió aquel choque contra Costa Rica que los istmeños estaban perdiendo por 0-1 hasta que en el minuto 53 el delantero Gabriel Torres logró empatar el partido y luego el capitán panameño logró el triunfo al marcar el segundo gol dos minutos antes del final.

"Dios me dio esos momentos y yo puse el máximo esfuerzo para estar ahí; esos sacrificios me hacen desear esos momentos", ha declarado el futbolista de 32 años.

La noche del partido, ni se dio cuenta de lo mucho que significó su aporte hasta que —ya después del pitido final— vio la importancia del gol marcado.

"Cuando mis compañeros me dijeron que nos habíamos clasificado directamente para la Copa Mundial, me volví a quitar la camiseta, comencé a llorar y me puse a celebrarlo con la afición panameña", ha recordado el futbolista.

El jugador también confiesa haber notado la felicidad y el agradecimiento por parte de todos los aficionados panameños que —después de tantos años de espera— podrán contemplar a su selección nacional en este gran evento futbolístico.

"Habían esperado tantos años para ver ese momento, para tener esa alegría de ver a la selección panameña ir a una Copa Mundial", dijo respecto a sus compatriotas amantes del fútbol.

Un Mundial que será el último gran torneo que dispute, ya que el futbolista panameño declaró su intención de retirarse después de representar a su país en Rusia 2018.

Para muchos especialistas, la clasificación a Rusia 2018 del compuesto panameño se considera el logro de una talentosa generación de jugadores que ha madurado bajo la influencia del experimentado entrenador colombiano Hernán Darío Gómez.

La Selección de Panamá jugará su primer partido el 18 de junio en Sochi contra 'Los Diablos Rojos' de Bélgica.

Además, se enfrentará a Inglaterra, el 24 de junio en Nizhni Nóvgorod, y a Túnez, el 28 de junio en Saransk, dentro de la fase de grupos.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebrará del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.