El Mundial no tendrá un impacto significativo en la inflación de la economía rusa

MOSCÚ (Sputnik) — La venidera celebración de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018 no tendrá un impacto significativo en la inflación de la economía del país, declaró ante la prensa, el vice primer ministro y presidente del Comité Organizador de Rusia-2018, Arkadi Dvorkóvich.

"En cuanto a la inflación no habrá un efecto significativo, en primer lugar las inversiones se han realizado en su debido tiempo, el monto total de los diferentes gastos efectuados no representan una parte importante de la economía, ya que esta es una inversión productiva que no crea ninguna presión en el mercado de consumo", expresó Dvorkovich durante la presentación del estudio, El impacto de la Copa Mundial FIFA 2018 en Rusia, en las esferas económicas, social y ambiental.

Asimismo, Dvorkóvich dijo que se piensa restablecer el equipo de fútbol de Sochi.

"Hay planes para restablecer el equipo de Sochi, sé que las negociaciones con posibles patrocinadores ya están en marcha; una ciudad como ésta no deberá quedarse sin un equipo", dijo Dvorkovich en rueda de prensa.

No te lo pierdas: Por qué Rusia ya ha ganado el Mundial 2018