Especialista ruso opina que la selección nacional neutralizará a Salah en el Mundial

"Quisiera creer que Dmitri Kambárov, que ocupará el puesto de defensa izquierdo del conjunto nacional, podrá neutralizar a uno de los mejores futbolistas del planeta", destacó el actual técnico del FC Tom Tomsk, equipo de la Liga Nacional de Fútbol de Rusia, segunda categoría.

El delantero ruso Fiodor Smolov confiesa ser admirador de Luis Suárez

Este 24 de abril el autor de 43 goles de esta temporada (10 en Champions y 31 en Premier League inglesa) hizo un doblete y dos asistencias en la primera semifinal de la Champions en que el Liverpool, en su feudo, derrotó con amplia ventaja por 5-2 a la Roma.

A juicio de Kéchinov, "no importa quien jugará personalmente contra Salah, pues el fútbol moderno comprende el juego en las zonas y no el marcaje personal de un futbolista; en esta situación lo que importa es no perder la concentración".

"A nadie le será fácil jugar contra Salah y contra la selección de Egipto, todos tendrán que moverse", apostilló en una conversación telefónica.

Salah es la estrella del seleccionado de Egipto al que el once de Rusia se enfrentará en la fase de grupo del Mundial 2018.

Ibrahimovic declara su intención de acudir al Mundial

Según aseguró el interlocutor de la agencia, "si el egipcio sigue jugando así hasta el fin del año será uno de los pretendientes al Balón de Oro".

"Actualmente los mejores del mundo son Messi, Ronaldo y Salah", indicó al añadir que "el egipcio posee ahora una forma tremenda que le ayudará a competir por el título del mejor jugador del planeta".

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebrará del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

La selección de Egipto, en la que será alineado Salah, disputará sus partidos en el grupo A en el que también actuarán los combinados de Rusia, Arabia Saudí y Uruguay.