¿Podrá este leopardo alcanzar al animal más rápido del mundo?

Se trata de nada más y nada menos que de un guepardo, el animal más rápido de la tierra, capaz de alcanzar los 100km/h. En el minuto 1:16 se ve fugazmente al hermoso animal, que arranca a correr, dejando a su primo con las ganas.

A pesar de que los lepardos no tienen dentro de su dieta a los guepardos, no pierden la oportunidad de atacar a la competencia. Pero están en desventaja: 'solo' pueden alcanzar los 60km/h. No obstante, lo que no tienen en velocidad lo compensan con fuerza.