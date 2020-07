Un enorme tiburón emerge a pocos metros de una playa llena de bañistas

Un gran grupo de personas que estaba tomando el sol y bañándose en el plácido mar Rojo tuvo una visita inesperada que causó momentos de terror. Un vídeo compartido en Twitter muestra la temible aleta de un tiburón nadando a muy poca distancia de varias personas.

בהלה באילת לאחר שכריש נצפה בחוף@Itsik_zuarets pic.twitter.com/S6jJImVm8u — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2020

Durante el minuto que dura el vídeo cunde el pánico y se pueden oír gritos y advertencias de algunas personas a bañistas que se encuentran muy cerca de la bestia.

"¡Va a por esa mujer! ¡No se ha dado cuenta, Dios mío!", grita uno de los presentes en hebreo, según informa el medio The Times Of Israel.

No es para menos, y es que la vista de uncomo este puede ser aterradora teniendo en cuenta que algunos ejemplares alcanzan los 12 metros de largo. No obstante, los tiburones de esta especie no suponen ningún peligro para el ser humano, y de hecho son bastante cariñosos, pero los expertos aconsejan no tocarlos.

Los tiburones ballena viven en aguas cálidas y tropicales, pero no es habitual encontrarlos tan cerca de la orilla. Lo que ocurre es que "la temporada [de alimentación] está en su apogeo y los tiburones se están acercando a las concentraciones de plancton", informa al medio israelí el jefe de la organización Sharks in Israel Adi Barash.