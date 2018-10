Viralidad arrolladora: los vídeos más vistos en YouTube en la tercera semana de octubre

10: Shredding the Girl and Balloon — The Director's half cut (2,8 millones de reproducciones)

Nadie conoce el verdadero nombre del destacado artista de la modernidad Banksy, pero sus obras de arte son aclamadas en todo el mundo. El artista sabe perfectamente cómo atraer la atención al público. Así, durante una subasta destruyó una de sus obras delante de todos después de que esta fuera vendida.

9: Boston Celtics vs Philadelphia Sixers Full Game Highlights (2,9 millones de reproducciones)

Los resúmenes de los partidos de la NBA siempre atraen atención y este partido no es una excepción con la impresionante demostración del baloncesto por parte de los dos equipos.

8: The Thinning: New World Order — Official Trailer (3 millones de reproducciones)

En un mundo superpoblado se decide quién vive y quién muere con un test, pero no todos son ejecutados al fallar el test…

7: Brazil vs Argentina 1-0 Highlights & All Goals (3,3 millones de reproducciones)

El resumen del partido amistoso entre los dos gigantes del fútbol fue uno de los vídeos que más atención acaparó entre los usuarios de YouTube en la tercera semana de octubre.

6: Life Hacks to Pump Your Walls (3,9 millones de reproducciones)

El canal 5-Minute Crafts sigue compartiendo consejos prácticos. Esta vez se mostró cómo se pueden adornar las paredes de una casa en unos pocos minutos.

5: Marshmello — Check This Out (3,9 millones de reproducciones)

El DJ y productor de música estadounidense envía un claro mensaje con este vídeo: "Es un recordatorio para que se distraigan de sus celulares y compartan su energía positiva con los que están a su alrededor".

4: UpTown Spot (4,2 millones de reproducciones)

Los ingenieros de Boston Dynamics nos siguen asombrando con las habilidades que les dan a los robots que desarrollan. Así, en la segunda semana de octubre el vídeo de su robot androide haciendo saltos acrobáticos estuvo entre los más vistos.

Esta vez su 'robot perro' está bailando al ritmo del hit de Bruno Mars, Uptown Funk.

3: Eminem Performs 'Venom' from the Empire State Building (6,4 millones de reproducciones)

El rapero estadounidense vuelve a la lista de los vídeos más vistos de YouTube. Esta vez Eminem canta la canción principal de la banda sonora de 'Venom' sobre el tejado del Empire State Building de Nueva York en un impresionante vídeo. El clip de la misma canción fue el más visto de la primera semana de octubre y ya lleva acumuladas casi 100 millones de reproducciones.

2: Bazzi feat. Camila Cabello — Beautiful (10 millones de reproducciones)

El segundo vídeo más reproducido en YouTube durante la tercera semana de octubre es el clip del cantante estadounidense de origen libanés Bazzi, que fue grabado en colaboración con Camila Cabello.

1: Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B. Volume 2 (17,3 millones de reproducciones)

El grupo de Los Ángeles (EEUU), liderado por Adam Levine, sigue acaparando la atención con sus hits. El videoclip de una de sus últimas canciones en colaboración con Cardi B. fue el que más reproducciones acumuló en YouTube en el transcurso de la tercera semana de octubre.

El número de visualizaciónes está actualizado para el día de publicación de este artículo