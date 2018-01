Un 'superhéroe' ruso salva a un perro atrapado en el hielo

El animal se estaba ahogando y no podía escapar de las aguas heladas de la bahía de Liappiaarvi. No obstante, nuestro protagonista, sin pensárselo dos veces, se quitó la ropa y se arrastró sobre el hielo hasta poder agarrar al can por el cuello y sacarlo de las gélidas aguas.

"Tienes un gran corazón", "Gracias por salvar una vida", "Buen trabajo", comentaron algunos usuarios de la red social rusa VK, donde fue publicado el vídeo del incidente.