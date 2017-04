¿La venganza de los Stark? Dos enormes lobos escoltan a una mujer en Canadá

El vídeo, grabado y publicado por Rhonda Miller, la mujer dentro del automóvil, se hizo viral con más de 702.000 visitas en YouTube.

"Pensé que era extraño porque normalmente no se ven personas caminando tan lejos en la vía. Bajé la velocidad y me acerqué. Pensé que era un oso y luego pensé 'no puede ser un oso', ya que no es la época del año [para que ellos salgan] (…) Mi cuerpo inmediatamente se paralizó. Me impactó el tamaño de sus cabezas y mandíbulas", afirmó Miller, citada por Mother Nature Network.

