Piscina, gimnasio y cine: el búnker de lujo en EEUU para sobrevivir a una catástrofe

En el siglo XXI se están produciendo transformaciones muy significativas en el interior de las viviendas. Huellas digitales que sustituyen a las llaves tradiciones o sistemas de comandos digitales para controlar la luz y la temperatura en el hogar son algunos de los ejemplos que ha traído consigo la domótica. En un 2020 lleno de cambios y en un comienzo de 2021 protagonizado por los desastres naturales (al menos en España) cada vez hay más gente que prefiere realizar sus actividades desde casa y recurrir a este tipo de arquitectura inteligente y para ello, es muy importante tener organizado el espacio y contar con las instalaciones necesarias.

"Creo que la pandemia y la inestabilidad política en Estados Unidos desencadenó la decisión de iniciar un proyecto tan especial. En cualquier caso, siempre pensamos en como maximizar el uso de la edificación, incluso en momentos no vinculados a situaciones extremas", dice Alfredo Muñoz, fundador de Abiboo.

Los más precavidos ya han empezado a construir búnkeres en sus domicilios por si de repente llegase una catástrofe mundial, que en estos tiempos que corren no sería una idea muy descabellada. Para asegurardurante largos períodos de tiempo, la firma americana Abiboo ha diseñado un búnker de lujo que funciona no solo como refugio, sino también una segunda vivienda completamente autosuficiente. El búnker, cuya localización exacta no puede revelarse por petición del cliente, será construido bajo tierra en Carolina del Sur, Estados Unidos

La firma americana, liderada por el arquitecto español Alfredo Muñoz, ya ha realizado más proyectos arquitectónicos en ambientes extremos como, por ejemplo, una ciudad en Marte. Su última obra, el búnker de lujo, tiene una capacidad máxima para albergar hasta dos grupos familiares, y un máximo de diez personas. Ocupa una superficie en planta de 1.200 metros cuadrados y se accede a través de una puerta levadiza que queda camuflada sobre una colina de cubierta vegetal. La entrada está construida con materiales reforzados y tiene un sistema de apertura con clave personal a distancia.

Asimismo, DBX, como ha sido denominado el proyecto, posee una piscina, un gimnasio, una sala de cine y juegos y lo más interesante: un jardín botánico para plantar alimentos cultivados sin luz solar, muy similar a la utilizado por el equipo de Abiboo en la ciudad de Nüwa, en Marte , que está construida dentro un acantilado para proteger de la radiación. "La zona de cultivo se convierte en el corazón de la vivienda", explica a Sputnik Muñoz. "Uno de los problemas que nos hemos encontrado en el pasado con la arquitectura espacial es el compensar lo inhóspito de ambientes extremos con espacios con mucha vida, que garanticen el bienestar emocional de los habitantes. Este reto es de mayor importancia cuanto más tiempo esté expuesto el habitante a situaciones de completo aislamiento".

Al bunker DBX se accede a través de una puerta levadiza © Foto : Cortesía de Abiboo

El búnker de lujo también cuenta con una zona de cultivo © Foto : Abiboo

Gimnasio del búnker de lujo en Estados Unidos © Foto : Abiboo

Listos para las adversidades

El acero mediante una solución semi-prefabricada, las juntas sísmicas y los materiales absorbentes son los principales componentes de la construcción, cuya fecha de. Esta composición mitiga las consecuencias de posibles calamidades de tipo climático, químico, biológico, o incluso nuclear. Una mezcla que junto a la zona de tiro habilitada en su interior se convierte en una guarida segura y una herramienta ideal para la defensa personal.

Parece que con la llegada de la pandemia la gente ahora prefiere vivir más preparada ante las adversidades y no solo en Estados Unidos, también en otras partes del mundo. "Nos han contactado desde Australia sobre la posibilidad de desarrollar una solución similar en el continente. Aún no hemos cerrados próximos pasos respecto de esta posibilidad concreta, pero sí que hemos notado un creciente interés a nivel mundial por espacios que puedan garantizar la supervivencia en caso de una emergencia", confirma Muñoz.

© Foto : Cortesía de Abiboo Alfredo Muñoz, el español detrás de Abiboo

Pero, ¿cuál es el precio? ¿pueden solo los más pudientes económicamente hablando financiarse este tipo de comodidades? Desde la compañía no han querido revelar el importe exacto, pero aseguran que el precio de este búnker de lujo es "1,5 veces más caro que una vivienda de alto standing".

"Aunque un búnker es algo innatamente exclusivo, realmente la solución que hemos diseñado para DBX es muy escalable y por tanto sencilla de reducir en tamaño y presupuesto".

Según narra el arquitecto, su compañía en la actualidad está trabajando con un fabricante para una solución de búnker completamente prefabricado en acero inoxidable. Este mini-búnker podría acomodar hasta seis personas, costaría aproximadamente 50.000 dólares y quedaría completamente instalado y. "Aún estamos en fase de desarrollo de esta versión 'mini', pero estamos convencidos que es posible aportar soluciones relativamente económicas de búnkeres que sean funcionales y que aporten un gran confort interior", concluye.