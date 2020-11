Un especialista explica cómo ampliar las posibilidades de configuración de tu celular

Si eres usuario del sistema operativo Android y quieres acceder a las opciones para desarrolladores de tu teléfono, lo tienes relativamente fácil. Muchos teléfonos incluyen la función activada por defecto, y en los casos en que no es así, basta con activarla entrando en el apartado de información sobre el teléfono.

"En el iPhone el acceso al modo de desarrollador será mucho más complicado: habrá que descargar el entorno de desarrollo integrado (IED, por sus siglas en inglés) Xcode en el ordenador. Solo cuando el programa se haya instalado y ejecutado y el dispositivo se haya conectado a través de USB al ordenador aparecerá en el sistema la opción de desarrollador", aclara Kuzmin al medio Praim.

Una vez activado el modo con éxito, recibirás una notificación que te confirme que ya eres desarrollador, con lo que verás nuevas opciones en tu sección de ajustes que dependerán del modelo de teléfono. Eso sí, no hay que olvidar que sonpensadas para usuarios expertos, y que será mejor no tocar si no se tiene el conocimiento adecuado.

El especialista señaló que para conseguir el modo de desarrollo, sin embargo, a veces es necesario realizar procesos complejos como el jailbreak en el caso del sistema operativo iOS o rootear el dispositivo en el caso de Android. En presencia del modo de desarrollo no es necesario usar estos procesos, pero de hacerlo, las consecuencias pueden ser impredecibles, hasta una avería completa del aparato y la pérdida de la garantía del mismo.