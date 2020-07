El creador de Telegram expone 7 mitos de Apple para engañar a los consumidores

En un texto compartido a través de Telegram, Dúrov reveló los siete "mitos" utilizado por el gigante tecnológico estadounidense para justificar dicho impuesto, además de explicar por qué los clientes de Apple no deberían escuchar a la compañía, sino hacerle frente.

Estos son los mitos sobre la tasa de la plataforma de apps, según el creador de Telegram.

La tasa del 30% ayuda a Apple mantener la App Store

Dúrov afirmó que el costo para administrar una tienda de aplicaciones es solamente una fracción de la suma que Apple toma de los desarrolladores de apps.

"Cada trimestre, Apple recibe miles de millones de dólares de aplicaciones de terceros. Mientras tanto, los gastos necesarios para alojar y revisar estas aplicaciones son de decenas de millones, no miles de millones de dólares", subrayó Dúrov.

El impuesto permite a Apple reinvertir en mejores iPhones

De acuerdo con el creador de Telegram, la verdad es que "Apple tiene alrededor de 200.000 millones en efectivo a la mano, y no tiene idea de qué hacer con ello".

"El dinero que Apple les quita a las empresas emergentes que lo necesitan para crecer está aparentemente estacionado para siempre en las cuentas offshore de Apple", apuntó.

Cualquiera puede competir con Apple si no le gusta su tasa

Dúrov sostiene que el problema no es crear un sistema operativo para móviles para competir con Apple, sino lograr que los desarrolladores creen aplicaciones para ello.

"Existe un círculo vicioso: los desarrolladores no crean aplicaciones si el sistema operativo no tiene suficientes usuarios, y los usuarios no compran teléfonos si no hay suficientes aplicaciones de terceros para ellos", aclaró.

Los desarrolladores quedarían imposibilitados de distribuir sus apps sin el iPhone

"Esto no solo es falso, sino que lo contrario es cierto: sin aplicaciones de terceros, pocas personas comprarían un iPhone en 2020", subrayó Dúrov.

Agregó que antes de que las personas cambiaran las computadoras por los teléfonos inteligentes, los desarrolladores de aplicaciones "ya tenían cientos de millones de usuarios y pagaban cero comisiones a los creadores de los sistemas operativos". El creador de Telegram considera que la aparición de la App Store cambió para peor la realidad de los desarrolladores.

© AP Photo / Tatan Syuflana Pavel Dúrov, el creador de la aplicación de mensajería Telegram

Los que no quieran pagar el 30% pueden crear apps exclusivamente para Android

Dúrov puso de relieve que los desarrolladores no tienen esta libertad para elegir entre iOS y Android, en realidad.

"Si quieren crear un servicio que sea socialmente relevante, deberán crear aplicaciones para ambas plataformas del duopolio móvil", afirmó.

La tasa de Apple es similar a la de otras plataformas

Un estudio publicado por Apple recientemente apunta que otras plataformas, como Google Play de Android, también cobran una tasa de un 30% de los desarrolladores.

Dúrov consideró la comparación "irrelevante", ya que Android permite a sus usuarios instalar aplicaciones de otras fuentes que no sean Google Play. Es decir, un desarrollador puede incluso crear su propia tienda de aplicaciones en Android.

Permitir que entes reguladores analicen las prácticas de Apple va en contra del libre mercado y la competencia leal

Dúrov apuntó que no existe una competencia real en el mercado de sistemas operativos móviles. Subrayó que Apple tampoco es un actor del "libre mercado", ya que utiliza ampliamente el poder de los entes reguladores para criminalizar los jailbreaks —las técnicas para liberar sus dispositivos— y garantizar un control completo sobre cada teléfono que venden.

El creador de Telegram instó a las personas a no "sentarse de brazos cruzados y dejar que los cabilderos y agentes de relaciones públicas de Apple hagan lo suyo".

"Al final del día, depende de nosotros, consumidores y creadores, defender nuestros derechos y evitar que los monopolistas roben nuestro dinero", concluyó.