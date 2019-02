Un astrónomo de Harvard cree que una nave alienígena puede estar entre nosotros

Algunos expertos opinan que el Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar, es un asteroide o un cometa. Loeb, por su parte, cree que se trata de una nave espacial extraterrestre. Y aunque el científico no afirme que se trata definitivamente de una creación alienígena, asegura que no existe otra explicación para el objeto que se ajuste a los datos.

A la pregunta de si la hipótesis de que los primeros extraterrestres ya están aquí Loeb respondió afirmativamente: "El 19 de octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, registró un objeto extraño en el firmamento. Se movía tan rápido que solo podía proceder de algún lugar fuera del sistema solar. Se trata de la primera visita que nos llega del espacio exterior de la que tengamos conocimiento. Lo bautizaron con el nombre de Oumuamua".

Tema relacionado: El enigmático asteroide Oumuamua es mucho más pequeño de lo que se creía (vídeo)

Loeb, quien ya ha publicado cuatro libros y más de 700 trabajos teóricos, siempre ha mostrado interés en los agujeros negros y el surgimiento de las primeras estrellas. Las recientes declaraciones del destacado astrónomo acerca de la vida extraterrestre, sin embargo, han causado mucho descontento en sus colegas de profesión, quienes lo han criticado duramente.

Sin embargo, el astrónomo parece no preocuparse por lo que piensan los otros científicos y afirma que no cambiará de idea, a menos que alguien logre probar que él está equivocado.

"Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia", afirmó Loeb en una entrevista a The Washington Post.

Loeb considera que estudiar la existencia de vida extraterrestre "es una de las preguntas más importantes de la humanidad".

"Si nos topáramos con otros seres inteligentes, eso cambiaría radicalmente la imagen de lo que somos, de lo que representamos. Además, las inteligencias extraterrestres podrían multiplicar nuestro conocimiento de forma imposible de cuantificar. Sería como si una persona de la Edad Media fuera catapultada al siglo XXI (…) Si ahora encontramos otras criaturas fuera de la Tierra, estaríamos ante la ampliación definitiva de nuestro horizonte", detalló Loeb a XL Semanal.

No te lo pierdas: Un psicólogo pone los puntos sobre las íes acerca de los extraterrestres