El ataque de 'ransomware' mundial, detenido temporalmente por… ¿casualidad?

La brusca expansión del virus WannaCry tomó por sorpresa a 74 países del mundo, entre ellos España, el Reino Unido o Rusia. El llamado 'ransomware' bloqueó miles de ordenadores, incluidos algunos de la infraestructura informática sensible, para extorsionar después a los usuarios que quisieran recuperar la información codificada.

No obstante, la ola de propagación se detuvo de forma repentina después de que un experto en ciberseguridad británico, conocido por su cuenta de twitter MalwareTech, descubriera inesperadamente cómo 'desactivar' la epidemia, informa el medio.

"Al ver la ola de noticias sobre los efectos del ataque, he estudiado una variante del 'malware' y he notado que se dirige a una dirección concreta de internet, que no existía. Entonces decidí registrarla sin saber qué iba a pasar", explicó el experto.

Resultó que la dirección web en cuestión —'iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea', que a primera vista no tiene ningún sentido— era el 'kill switch', o 'botón de emergencia', para el WannaCry, establecido por los propios creadores del virus como medida para detener eventualmente su propagación.

Las copias del 'malware' se dirigían a esta página y, al no obtener respuesta, continuaban propagándose por la red.

En el momento en el que recibieron una respuesta de la página, cuando esta fue activada y estaba en funcionamiento, el virus cesó sus actividades.

De todos modos, esta 'victoria accidental' es temporal.

"No ha acabado [el ataque]. Los atacantes entenderán cómo han sido detenidos, cambiarán el código y relanzarán el ataque. Hay que aplicar los parches de Windows [para eliminar la vulnerabilidad]", advirtió el desarrollador.

Según recopila el medio, aunque el hallazgo del experto no se realizó a tiempo para evitar la crisis en Europa y Asia, a los usuarios estadounidenses sí que les proporcionó un tiempo adicional muy valioso para prepararse para el ataque.

