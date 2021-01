Los empleados de Google se unen en una alianza sindical internacional

La nueva entidad se afilió al sindicato UNI Global Union, un movimiento que representa a más de 20 millones de trabajadores en todo el mundo y que está activo en 10 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Suecia y el Reino Unido.

"Los problemas en Alphabet —y creados por Alphabet— no se limitan a un solo país y deben abordarse a nivel mundial", afirmó la secretaria general de UNI Global Union, Christy Hoffman. "El movimiento lanzado por los trabajadores de la tecnología en Google y más allá es inspirador. Están utilizando su fuerza colectiva no solo para transformar sus condiciones de empleo, sino también para abordar los problemas sociales causados por la creciente concentración del poder empresarial", agregó.

Sin embargo, al igual que AWU en EEUU, que no puede negociar con la dirección y no está reconocido por la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EEUU, el nuevo sindicato no tendrá ningún poder de negociación legal con Google, escribe The Verge.

No obstante, la aparición de Alpha Global indica que los profesionales asalariados de las grandes empresas tecnológicas quieren consolidar una nueva ola de organización.

"Muchos trabajadores de Alphabet han iniciado el camino hacia la sindicalización y la negociación colectiva. Los trabajadores construyen organizaciones democráticas para representar sus intereses, para luchar colectivamente, para crear un contrapeso estructural al poder corporativo y para construir un movimiento de trabajadores tecnológicos en toda la industria", dice la declaración conjunta de Alpha Global.

El nuevo sindicato acusó a Google de "suprimir la expresión y reprimir la organización de los trabajadores mientras consolida el poder monopolístico".

"Alphabet tiene amplias implicaciones para nuestras democracias y sociedades. Por eso nos unimos para exigir derechos humanos fundamentales para todos los trabajadores de las operaciones de Alphabet, incluyendo el derecho a formar o unirse a un sindicato y el derecho a negociar colectivamente", declara.

Los organizadores de Alpha Global afirman que tienen previsto abordar cuestiones diferentes, como el tratamiento de los moderadores de contenidos en determinados países, defender los derechos de los trabajadores y luchar por la representación de sus intereses y valores.

En total, la alianza incluye sindicatos de Estados Unidos, Suiza, Irlanda, el Reino Unido, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Bélgica.