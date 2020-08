Los viajes alucinógenos abandonan la comuna y llegan a tu móvil con una revolucionaria app: Trip

Antes de seguir leyendo este artículo, relájese, busque un lugar cómodo y seguro en algún rincón de su mente y respire. Bienvenido a Trip, la revolucionaria App que marcará un antes y un después en su psique, entramos en la ensoñación consciente del viaje psicodélico.

La interfaz es amable y suave. El cuidado diseño de la empresa sevillana Z1 nos invita a una experiencia futurista, pero confortable. Primero, Trip nos indica que respiremos y nos concentremos simplemente en ello. El inicio del viaje viene acompañado de una cita del poeta William Blake: "If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, Infinite".

A continuación, Trip nos pregunta el cometido de nuestro viaje: descubrir, crecimiento personal, curación, transformación… para después, rellenar qué tipo de viaje queremos hacer escogiendo emoticonos. Entre estos emoticonos, hay elocuentes setas, pastillas, cactus o yerba… pero también hay un sol, un corazón o simple respiración.

Inicio de la aplicación Trip © Foto : Screenshot/Trip

Inicio de la aplicación Trip © Foto : Screenshot/Trip

Inicio de la aplicación Trip © Foto : Screenshot/Trip 1 / 3 © Foto : Screenshot/Trip Inicio de la aplicación Trip

"El diseño está para ayudarte a pasar del mundo real al paisaje de la ensoñación. Tenemos que conseguir que la experiencia sea única, sabiendo que el usuario consume sustancias mientras interactúa en Trip, hemos tenido que buscar el balance entre simplicidad e intensidad", explica Héctor Giner, CEO de Z1. La empresa sevillana, creadora de experiencias digitales ligadas a la salud y el bienestar ha evitado la habitual representación psicodélica sesentera por un diseño más diáfano y onírico. La lógica es clara, desligar el LSD, los hongos y otras sustancias de la noción tradicional de droga.

El ocaso de las drogas y el amanecer de la salud

Que no es una cuestión de ocio, sino de salud y bienestar, es el concepto sobre el que Trip se erige. De hecho, este nuevo paradigma es una industria de futuro. La descriminalización de las sustancias sicodélicas es ya una realidad en California o Denver, y se prevé que muchas regiones de EEUU y Canadá continúen por el mismo camino, afirman los readores de la App.

"Todo esto surge porque las sustancias y las experiencias sicodélicas están viviendo un momento de auge, tanto en el ámbito de la investigación científica como en el social, es un tema candente en la actualidad", explica a Sputnik Ronan Levy, cofundador de Field Trip Psychedelics, la empresa que concibe y propulsa Trip.

"Nos dimos cuenta de que muchas personas consumirán alucinógenos por su cuenta, sin la supervisión de un médico o terapeuta, sin ninguna guía". El uso del LSD, por ejemplo, está resurgiendo en EEUU a una velocidad inesperada, este nuevo producto ofrece más seguridad a sus consumidores, ya sea por ocio o por salud.

La iniciativa de este equipo estadounidense pavimenta el camino empresarial de las sustancias sicodélicas para un uso más extendido, superando sin complejos cualquier cliché o prejuicio que vinculan estas sustancias a jipis evasivos e incoherentes. Field Trip Psychedelics se ha asociado a la Universidad jamaicana de las Indias Occidentales en una investigación pionera sobre las setas alucinógenas y. La directora de producto, Kori Harrison, confiesa que, "no hemos tenido que hacer frente a gran resistencia, la sociedad ya está dejando atrás los viejos estereotipos. La tendencia es que estas sustancias son cada vez más usadas para salud, ya no tiene que ver con la contracultura jipi".

En España, donde la App se ha desarrollado, drogas como el MDMA o las anfetaminas rondan una prevalencia de 1,2% y 0,9% entre los jóvenes (2019), no están tan extendidas. "De hecho, cuando recibimos el encargo nos causó cierta controversia, pero cuando conocimos mejor al equipo de Field Trip nos convencimos de que era un gran trabajo. Las dolencias mentales son y serán un factor de preocupación emergente", opina Héctor Giner desde Sevilla.

A quien pueda interesar

El trabajo de Fiel Trip está básicamente erigido sobre fundamentos clínicos que usan las drogas sicodélicas en terapia, "así que hemos incorporado todas las herramientas médicas a la experiencia" explica Levy. Al fin y al cabo, explican los creadores de Trip, la app es simplemente una herramienta para que los viajes sicodélicos sean una experiencia grata, una ayuda, no un sustituto de la supervisión médica.

Las posibilidades que abre esta iniciativa van dirigidas a quienes no pueden contar con terapia, ya sea porque no pueden costearlo, como suele pasar en los EEUU, o porque el uso de estas sustancias no está integrado en el sistema sanitario, como sucede en general en España y Europa.

Aunque diversos estudios científicos vienen confirmando desde hace años el potencial de sustancias como la psilocibina para diversas dolencias, no solo mentales, sino también, Trip viene a ampliar el rango. No hay que padecer dolencia o ser un ávido experto en alucinógenos para viajar, "tratamos de llegar a mucha gente que se toma esta experiencia como algo sano, más ligado al desarrollo personal que al ocio. Pensamos por ejemplo en muchos directivos de Silicon Valley, que toman estas sustancias para optimizar procesos empresariales y crear productos más meditados" confiesa Levy.

La psilocibina es una sustancia presente en 186 especies de hongos. Con su ingesta generamos una molécula psicoactiva que provoca alucinaciones, euforia y alteraciones en la percepción sensorial. Otros efectos son el aumento de la emotividad, pero también la capacidad de abstracción e introspección, refrescando recuerdos como si fueran eventos casi presentes. Evocador, pero no olvidemos, la sustancia conlleva riesgos, desde meras náuseas o dolor de cabeza, hasta paranoias y ataques de pánico.

Se conoce a estas ingestas como viajes sicodélicos por la capacidad transportadora de la sustancia, la abstracción del tiempo, ha hecho de estas sustancias un complemento ideal para las grandes evasiones de la realidad. Pero cómo en todo viaje, hay riesgo de perderse.

Por ello, Trip se ha diseñado basada en estudios con psilocibina, pero eso no cierra la puerta a experiencias con DMT o ayahuasca, por ejemplo. Eso sí, Field Trip Psychedelics reseña que su producto no está diseñado para el uso de sustancias ilegales, aunque como sabemos, el marco legal evoluciona y cambia en función del país. No obstante, las condiciones son las mismas independientemente de la sustancia que nos acompañe, "primero debes plantearte qué quieres conseguir con tu viaje, qué buscas, después prepararte en un lugar seguro y confortable. Posteriormente, hay que reflexionar sobre lo que se ha vivido para completar el proceso. Este marco es similar para todas las experiencias, independientemente de si es meditación, o con hongos mágicos o ayahuasca", explica Levy.

Conectando con los viejos ritos

Las drogas alucinógenas han existido de siempre, aunque habitualmente ligadas a ritos paganos y aquelarres de brujas por la tradición eclesiástica. De hecho, la prueba más antigua en Europa del consumo de setas alucinógenas la encontramos en Cuenca, con pinturas de 6.000 años de antigüedad. Ya en el pasado siglo XX, se abandonó este aspecto ritual y de comunión con los espíritus para convertirse en contracultura escapista, la recreación y el ocio de las drogas hacia otras dimensiones, les sonará a break on through to the other side, de The Doors.

"Hay mucho de conectar con las viejas tradiciones y usos de estas sustancias. Hemos trabajado con psiquiatras, psicólogos y los científicos más vanguardistas, pero también con infinidad de personas que han tenido experiencias más tradicionales. Hemos mezclado innovación y tradición", concluye Levy.

Lejos del estudio de diseño de Z1 y de la audacia empresarial de los estadounidenses de Fantasy Trip, nos encontramos con el granadino Diego Garrido. Consumidor eventual de algunas sustancias sicodélicas, ha trabajado años en técnicas de meditación, incluyendo estancias en monasterios birmanos y ha asistido en viajes alucinógenos a usuarios iniciales. "Con respecto a las sustancias, en plan terapéutico recomiendo la Ayahuasca, siempre con un chamán, LSD, 2c-i, la psilocibina y MDMA", nos cuenta mientras recomienda tomarlas en lugares seguros y con un día planificado y despejado.

Cuando cuestionamos sobre la intromisión de una App en estas prácticas, hasta ahora en manos de guías o chamanes, Garrido dirige la cuestión a la sustancia que se consuma, "los defensores de la Ayahuasca, por ejemplo, nunca la llamarían droga, sino que la llaman medicina. Desde luego, algunas sustancias funcionan muy bien con un chamán que las guíe, pero con otras no hay necesidad, es interesante descubrir tu chamán interior".

En lo que un guía o asistente "analógico" como Diego y uno digital como Trip coinciden es en hacer un trabajo previo. ¿Qué buscamos a la hora de emprender un viaje alucinógeno?, "ahonda en tu intención, sería mi consejo. Cuando el deseo de conocerte a ti mismo sea mayor que el miedo a las historias sobre la droga en cuestión, entonces, ¡estás listo!", reflexiona Diego Garrido. Trip ya está disponible para usuarios en la App Store. Las herramientas y la información están en tu mano para sanar, aliviar o explorar. En cualquier caso, aunque estemos en el verano de la pandemia, nadie quiere tener un mal viaje.