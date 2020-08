Las Llaves de Oro que pueden abrir todas las puertas

Sputnik habló con los miembros de la organización en tres países diferentes para averiguar si hay algo imposible para los conserjes con las llaves de oro cruzadas.

¿Quiénes son Las Llaves de Oro?

En 1929, el conserje parisino Pierre Quentin junto con otros 10 conserjes de grandes hoteles de París se dieron cuenta de que podían operar más eficazmente como equipo que individualmente. Si podían unir sus fuerzas, sentían que podían hacer sus servicios más útiles e indispensables. De esta manera, apareció la asociación de los conserjes. Más tarde, uniones semejantes surgieron en otros países. Sin embargo, no hubo ningún signo real de cooperación intencional hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Solo en 1952, los delegados de nueve países se reunieron en Cannes para celebrar el primer congreso y crearon la L'Union Europene des Portiers des Grands Hotels (UEPGH) —la unión europea de conserjes de grandes hoteles—. Su creación fue posible gracias a Ferdinand Gillet, el conserje del Hotel Scribe de París, nombrado el padre de Las Llaves de Oro.

Se cree que un hotel de cinco estrellas debe tener un conserje de Las Llaves de Oro. Es como las estrellas Michelin en los restaurantes, un signo de calidad. Hoy en día, la organización cuenta con más de 80 países, 530 destinos y también más de 4.000 miembros en todo el mundo.

Un conserje de Las Llaves de Oro atiende cualquier solicitud del cliente, siempre y cuando sea moral, legal y humanamente posible, según su código. El lema de Las Llaves de Oro es "en servicio a través de la amistad". Así que los miembros tienen el respaldo necesario para cumplir las demandas de los huéspedes: una interminable red de conocidos, amigos y colegas de todo el mundo.

Marcar una diferencia de trato con el cliente

Los conserjes no son simples administradores, afirmó a Sputnik Kiril Kolchak, el conserje del Comité Ejecutivo de la organización en Moscú.

"El verdadero propósito del conserje es ser un insider, guía, representante y embajador de la ciudad y del hotel", explicó al detallar que es necesario amar el hotel, la ciudad, cada calle y ser siempre codicioso de información para estar al tanto.

"Se nos puede hacer cualquier pregunta, ya sea una petición dentro o fuera del hotel, y haremos todo lo posible para seguir siendo una ventanilla única para el huésped", señaló.

El objetivo principal es proveer atención personalizada al cliente, "conseguir todas las solicitudes que nos piden nuestros huéspedes, siempre dentro de la legalidad, procurarles una feliz estancia para fidelizarles en nuestros hoteles y ciudades", indicó a Sputnik Ramón Lefort, presidente de Las Llaves de Oro Españolas.

Subrayó, que el respeto y la buena relación con huéspedes, compañeros de trabajo y proveedores es la regla fundamental para los conserjes.

No hay nada imposible: las tareas más inusuales que cumplen los conserjes

El servicio de conserjes existe en muy pocos hoteles. Solo algunos de cinco y cuatro estrellas apuestan por tener un departamento de atención al cliente que se dedique única y exclusivamente a atender sus peticiones y deseos, indicó Ramón Lefort.

De esta manera, los clientes de estos hoteles de lujo son directores, empresarios, gobernantes, deportistas, artistas y gente rica, es decir los huéspedes más exigentes.

"Cortar un puro, hacer el nudo de una corbata, bajar un helicóptero de último momento, conseguir los boletos de eventos más codiciados o hasta conseguir el dulce preferido de tu huésped seguirán marcando una diferencia de trato al cliente, el lado humano y la interacción seguirán siendo fundamentales en nuestra vocación para mantener lazos de conexión con nuestros visitantes", reveló Gustavo López Aguado Montes, presidente de Asociación de Concierges de México.

Los conserjes realizaron peticiones sumamente raras, tales como conseguir dulces de alguna región lejana del país, flores exóticas, joyería de diseñador, entradas a un espectáculo.

"La más inusual fue la petición de un niño sobre un muñeco de felpa muy particular, descontinuado, de colección. El color, la misma caja, todo exactamente como el papá le platicó que su abuelo le había regalado hace algunos años atrás. Fue tan complejo encontrarlo, entregarlo y satisfacer a toda su familia, no solo al niño, que un abrazo sincero de él agradeciéndome al dejar el hotel, fue el mejor regalo y una de las peticiones más complicadas que he tenido en mi vida profesional", compartió con Sputnik Gustavo López Aguado Montes.

Ramón Lefort agregó que las peticiones más insólitas ocurren en su "día a día".

"Somos capaces de conseguir desde un avión privado o un helicóptero hasta una mesa en un restaurante con estrellas Michelín con lista de espera de tres meses, pasando por visitas exclusivas en boutiques de alto standing o museos cuando están cerrados y un largo etc.", señaló.

Agregó que para un conserje de Las Llaves de Oro no debe haber nada imposible, solo muchas ganas de convertir los sueños en realidad.

Ser parte de la comunidad

Los conserjes revelaron que ser parte de la organización no solo aporta mucha riqueza profesional y una agenda de contactos muy importante que les facilita el trabajo, sino una red de amigos.

"Es un grupo de amigos desinteresados que te ayudan a encontrar las peticiones más complicadas o simples", afirmó Gustavo López Aguado Montes.

"Todo circula a través de la colaboración profesional, a través de la amistad entre los socios y ahí hablamos de personas ayudando a personas para dar el mejor servicio a nuestros huéspedes", comentó el lema de la organización Ramón Lefort.

Sin embargo, para convertirse en miembro de la organización hay que cumplir ciertos requisitos. Cada sección nacional decide por sí misma la forma en que se realizan los exámenes y determina los criterios de admisión de nuevos miembros a la asociación.

En primer lugar, la persona interesada debería ocupar la posición de conserje durante varios años. A veces hay que presentar un proyecto, pasar un examen, conseguir el apoyo de otros miembros.

"Las Llaves de Oro son un símbolo muy importante de la decencia y las habilidades del conserje, así que además de la capacidad competente y cortés de apoyar la conversación, todas las puertas se abren de verdad. A su vez, puedes ayudar al huésped a pasar un tiempo libre aún más interesante en la ciudad", concluyó Kiril Kolchak.