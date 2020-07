Sin filtros ni Photoshop: el truco de las instagramers para salir perfectas en las fotografías

Que no te engañen las fotos de las famosas: sus cuerpos no son perfectos (los de casi nadie lo son). La celulitis está presente en nuestras vidas, al igual que los michelines y las estrías, y no por ello hay que vivir con complejos. ¡Hasta las celebrities tienen sus truquitos! ¿Quieres saber cuáles son? La influencer Danae Mercer te los cuenta.