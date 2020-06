Este perro se convierte en el golden retriever más longevo del mundo | Fotos

Aunque ha habido casos conocidos de perros de esta raza con 17, 18 e incluso 19 años, nunca un golden retriever había alcanzado las dos décadas de vida, asegura Golden Hearts, un refugio de canes en EEUU.

La mascota, llamada cariñosamente Augie, celebró sus 20 años al lado de sus tres hermanos de cuatro patas y sus dueños, Jennifer and Steve Hetterscheidt.

La familia de Oakland, en Tennessee, inicialmente planeaba realizar una fiesta con 100 invitados para celebrar la fecha especial. Sin embargo, la pandemia del coronavirus hizo que el plan se suspendiera.

Pero esto no significa que el día de Augie no se celebrara. El can recibió un pastel de zanahoria especial para perros. Además, decoraron el interior de la casa de su familia para el cumpleaños, dijo Jennifer Hetterscheidt a CNN.

"De regalo tuvo todas sus comidas favoritas como arándanos, pan y pasta, por supuesto, con moderación", afirmó su ama al medio.

Augie fue adoptada por la familia hace seis años, cuando tenía la ya bastante avanzada edad de 14 años. Su dueña compartió que cuidar a la mascota es bastante fácil y que el único problema que tiene es una ligera dificultad al caminar.