La autora de 'Harry Potter' responde a las críticas: "Quiero que las mujeres trans se sientan seguras"

En su cuenta de la red social, la escritora se burló de un artículo de opinión titulado Crear un mundo pos-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan.

"Personas que menstrúan. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", comentó irónicamente en referencia a la palabra women, que es mujeres en inglés.

Las declaraciones de Rowling generaron una oleada de indignación por parte de los activistas de la comunidad LGBT, que la atacaron con términos como "TERF" (feminista radical transexcluyente), "bruja" y "feminazi". Los actores de Harry Potter, como—quien dio vida a una mujer trans en la película La chica danesa— también condenaron la transfobia de Rowling.

"Las mujeres trans son mujeres. Cualquier declaración de lo contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero", afirmó Radcliffe en una carta abierta publicada en la página web de la asociación LGBT The Trevor Project.

Watson, a su vez, declaró a través de su cuenta personal que "las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser".

En cuanto al actor de 'Animales fantásticos', afirmó que "no está de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas".

La escritora británica respondió a las críticas con un ensayo muy personal en el que no solo compartió su opinión acerca del activismo trans, sino también reveló algunos detalles dolorosos de su biografía.

"Nunca he hablado públicamente sobre ser una sobreviviente de violencia de género y agresión sexual", confesó la escritora. Rowling subrayó que "si pudieran entrar en mi cabeza y entender lo que siento cuando leo sobre una mujer trans muriendo a manos de un hombre violento, encontrarían solidaridad y empatía".

"Creo que la mayoría de las personas que se identifican como trans no solo no representan ninguna amenaza para los demás, sino que son vulnerables por todas las razones que he esbozado. Las personas trans necesitan y merecen protección", agregó la autora de Harry Potter.

"Quiero que las mujeres trans se sientan seguras. Al mismo tiempo, no quiero hacer que las niñas y mujeres natales estén menos seguras", señaló la escritora.

"Cuando abres las puertas de los baños y los vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer, y, como he dicho, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas, entonces abres la puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad", explicó Rowling.

"Los derechos trans son derechos humanos y, por supuesto, las vidas trans importan, pero me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la mujer como clase política y biológica", señaló la escritora.

