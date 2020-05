Aparece en Berlín un espectacular grafiti con el rostro del político español Julio Anguita

Un espectacular mural con la imagen del político español Julio Anguita ha aparecido en uno de los muros del Mauerpark, un parque situado en la zona donde estuvo emplazado el Muro de Berlín.

Qué pasada, en Berlín han hecho éste mural en memoria de #JulioAnguita #JulioVive y como buen pensador y maestro de la clase trabajadora, traspasa fronteras ❤️✊🏽



Malditas las guerras y los canallas que las hacen pic.twitter.com/lyQDY5JWEK — Marhaba🔻♀️ 🇵🇸 (@MaiteMolinaN) May 27, 2020

La noticia de la aparición de un grafiti en la capital alemana no revestiría mayor importancia de no ser porque está dedicado al histórico dirigente de Izquierda Unida y ex alcalde de Córdoba.

Una obra de tributo

Julio Anguita murió el pasado 16 de mayo a los 78 años de edad a consecuencia del agravamiento de una parada cardiorrespiratoria que le había sorprendido en su domicilio una semana antes. La noticia prendió enseguida en todos los medios, pues el exdirigente comunista, pese a llevar retirado más de 20 años de la política activa, era unde honradez intachable cuyos finos análisis y opiniones se tenían muy en cuenta en el espectro de la izquierda española. Las medidas de confinamiento imperantes no impidieron la espontánea aparición de cientos de personas junto al Ayuntamiento de Córdoba que, sin contener el llanto, desearon acompañar al féretro durante su traslado al cementerio.

En tanto que referente moral de la izquierda española, Anguita dejó un vacío. Y ahora, la admiración por el Califa Rojo ha tenido continuación de la mano de los artistas Jesús Cruz Artiles (Eme Street Art) y Matzu. El primero es natural de la República Dominicana y el segundo es madrileño. Según publica Artiles en su muro de Facebook, el trabajo está "dedicado a todos mis amigos españoles" como homenaje a un "admirado maestro y político español".

El artista "Eme Street Art" ha hecho este mural homenaje a nuestro compañero y camarada Julio Anguita en Mauerpark (Prenzlauer Berg).



¡Un homenaje precioso! pic.twitter.com/HQ0eC3uupf — IU Berlin🔻 (@IU_Berlin) May 27, 2020

El grafiti en sí presenta un retrato del busto de Julio Anguita de realismo muy logrado al que acompaña la inscripción Julio, con una estrella roja por punto sobre la 'i'. También figura una célebre cita del político, que pronunció durante el momento más terrible que le tocó pasar en su vida, cuando 2003 le comunicaron justo antes de iniciar una conferencia en la localidad madrileña de Getafe la muerte de su hijo mayor, corresponsal de guerra desplazado a Irak:

"Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen".