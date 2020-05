Este es el truco que usa Melania Trump para destacar en público junto a Donald Trump

Melania casi siempre aparece con un estilo elegante y moderno. Los últimos años, la primera dama de EEUU ha lucido trajes o vestidos de los diseñadores más reconocidos a nivel internacional y cada año sus apariciones en público le han costado una fortuna.

Según el experto en estilo Gianni Casagrande, Melania es capaz de transmitir un mensaje a través de lo que lleva puesto.

© AP Photo / Andrew Harnik 50 años de Melania: cómo fue la vida de la primera dama de EEUU al medio Daily Express.

En algunos eventos de beneficencia la primera dama de EEUU aparece sola, pero cuando acompaña a Donald Trump en actividades oficiales recurre a su vestimenta para atraer la atención, ella es una experta en el tema pues trabajó como modelo y desde entonces se acostumbró a ser el centro de atención inclusive antes de conocer a su esposo.

"Melania es admiradora de los colores llamativos y la confección, y no teme destacarse y usar algo atractivo. Las elecciones de estilo de Melania demuestran que no quiere desvanecerse en el fondo y que confía en su posición. No tiene miedo de lograr un equilibrio entre lo elegante y lo sexi", explicó.