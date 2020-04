Aprende en casa: el programa mexicano que visibiliza las desigualdades

A través de emisiones televisivas, contenidos digitalizados, libros de texto impresos y comunicación a distancia con los docentes, el Gobierno de México planea seguir con el proceso de enseñanza en distintos niveles educativos.

Aprender en la periferia de la ciudad

Cristóbal Domínguez vive en la Unidad Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, en la periferia de la Ciudad de México. Tiene 10 años y va en cuarto de primaria. Esta semana retomaría sus clases con el programa Aprende en casa, pero él no sabe mucho al respecto.

Tiene una televisión analógica que usa para ver películas. No tiene internet ni teléfono de casa. Solo cuenta con el celular de su mamá, pero no tiene WhatsApp, Facebook ni correo electrónico. Sin embargo, hace sus tareas porque una vecina le pasa por escrito las cosas que debe hacer. Esa es la única manera que encuentra para sostener su promedio de 9, uno de los más altos de la primaria Ma. Enriqueta Camarillo.

Sucede que la familia Domínguez forma parte de los casi 55 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a internet en ninguna de sus modalidades. Cristóbal es uno de los niños que no podrán cumplir a cabalidad con las disposiciones de aprendizaje virtual en la ciudad más importante del país. Pues no cuenta con una señal óptima de televisión.

La casa de Cristóbal tiene un solo cuarto que se extiende hasta el fondo como una especie de bodega color concreto. En el principio, hay un comedor junto a un par de sillas y una parrilla. En la otra mitad, hay una cama que está frente a una televisión de unos 15 centímetros de grosor y un reproductor de discos DVD. En los costados se erigen unos muebles improvisados en los que hay montículos de ropa.

La azotea ha sido dispuesta por los papás de Cristóbal —Cristina y Gustavo— para hacer un pequeño gallinero donde criar pollos. El plan es que las gallinas den huevos con los que puedan alimentarse. El plan, sin saberlo, les ayudará a sobrevivir al encierro.

Cristóbal se ha acostumbrado a su improvisada vida bucólica en medio de una periferia que se desgasta en la densidad poblacional. Iztapalapa es una de las alcaldías más pobladas de la capital: habitan cerca de 2 millones de personas en una superficie de 116.1 km². Cerca de 6.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado.

Por estos días, Cristóbal ha reinventado el juego en la brevedad de su casa para no sucumbir al aburrimiento. Juega con sus papás, juega solo, juega con las gallinas. Pero a pesar de ello, prefiere regresar al ritmo desprevenido de la escuela. "La verdad ya quiero regresar a la escuela porque aquí me aburro mucho", dice para Sputnik.

Gustavo y Cristina, los papás de Cristóbal, hacen hamacas artesanales para vender en las calles de la ciudad. Son parte de los casi 70 millones de mexicanos que trabajan en el sector de la economía informal, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía —INEGI—. No tienen ningún tipo de garantía laboral que los proteja en caso, por ejemplo, de no poder salir a trabajar.

Por estos días no salen porque no hay gente en las calles, es decir, no hay venta por ningún lado. Se han quedado en casa para criar las gallinas y ayudar a su hijo con las tareas, mientras esperan a que todo pase. No desesperan, aunque la economía asfixia cada vez con más intensidad y no hay ganas siquiera para jugar con Cristóbal.

La existencia de un virus recorriendo el mundo no es la mayor preocupación de Cristina y Gustavo. A ellos les preocupa que algún día las gallinas dejen de dar huevos o que la tortilla suba más.

En ocasiones salen a comprar cualquier cosa para comer o para retirar el dinero de la "tarjeta verde" que les da el Gobierno de Ciudad de México. "Sí, tengo una beca de una tarjeta verde", dice Cristóbal. Los 330 pesos (13 dólares) que recibe como parte del programa Mi beca para empezar dan un respiro a la familia Domínguez cada mes. Solo un respiro, no más. Después, la vida sigue siendo la misma de siempre.

El programa que visibiliza las desigualdades

El programa Aprende en casa es un sistema emergente de educación multimodal que se enfoca en reforzar la educación a distancia. Todo a través de una programación televisiva que busca complementar los contenidos establecidos en los libros de texto base y la guía de los docentes.

Por su parte, algunos profesores han implementado diversas estrategias de comunicación para continuar con la guía del proceso educativo a distancia a través de las alternativas que les ofrece el uso de las nuevas tecnologías de la información.

Carlos Palafox, maestro de educación básica en el estado de Jalisco y presidente del Comité Estatal de Maestros por una Cultura de Paz (COEMPAZ) en México, dijo en entrevista con Sputnik que él ya ha habilitado un grupo de WhatsApp para mantener comunicación con sus alumnos.

Sin embargo, el programa Aprende en casa no contempla las singularidades contextuales de los alumnos, las cuales van desde no tener acceso a internet, no contar con un servicio de televisión óptimo hasta estructuras familiares que no permiten el acompañamiento del aprendizaje.

"Creo que con el lanzamiento del programa se van a hacer cada vez más evidentes las desigualdades y las dificultades que van a tener las niñas, los niños y las familias, en general, para tener acceso a la plataforma o al formato de televisión", precisa para Sputnik Rosa Margarita Sánchez Pacheco, especialista en sociología de la educación.

En este sentido, señala que dadas las dificultades técnicas que se puedan llegar a tener durante el proceso de aprendizaje vía televisión o a través de las plataformas de internet, el acompañamiento de estudio va a recaer completamente en las familias.

"Las familias están pasando en este momento por una situación muy complicada. Sabemos que muchas familias se están quedando sin trabajo y que estar en casa no significa tener tiempo libre para dedicárselo [a los infantes]", agrega Sánchez Pacheco.

Por otro lado, alerta que este método de enseñanza visibilizará problemáticas preexistentes en el estado educativo de los mexicanos sobre todo en lo que se refiere a desigualdades socioeconómicas de los estudiantes.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que el sistema emergente de la SEP alista una serie de programas para apoyar en el rezago educativo cuando se reinicien las clases presenciales en los diversos centros educativos del país.

Si bien la crisis por la emergencia sanitaria por la COVID-19 ha visibilizado las desigualdades sociales que se enfrentan a lo largo del mundo, también es una oportunidad para que se reestructuren todos los sistemas de atención y fortalecimiento de las poblaciones más vulnerables.