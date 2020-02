Esta es la señal de que Meghan Markle y el príncipe Harry no piensan volver a Londres

Por si aún quedaban dudas sobre la seriedad de sus intenciones y los planes de residir en Canadá, los duques de Sussex despidieron a los 15 miembros de su personal. Este hecho fue calificado por la prensa británica como señal evidente de que tras renunciar a sus funciones en la monarquía no volverán al Reino Unido.

La pareja informó al equipo sobre el despido en persona poco después de haber hecho pública su decisión sobre el alejamiento de la familia real . Una fuente familiarizada con la situación informó al medio Daily Mail que vista su decisión de renunciar, la pareja ya no necesitará una oficina en el Palacio de Buckingham.

Al mismo tiempo, la fuente indica que se están haciendo esfuerzos para distribuir al personal de su equipo dentro de la casa real, pero algunos despidos no podrán evitarse. Por otro lado, los representantes de la realeza no dieron confirmación oficial del cierre de la oficina de los duques de Sussex.

A pesar de ello, la fuente destacó que el equipo "es muy leal" al príncipe Harry y Meghan Markle, y "respeta la decisión que han tomado". Está previsto que la pareja renuncie oficialmente a sus funciones en la monarquía británica esta primavera. A partir de este momento no podrán seguir utilizando el tratamiento de la Alteza Real.

Por lo cual, los duques de Sussex ya no podrán contar con la financiación pública, lo cual generó rumores sobre las maneras en que podrán ganarse la vida. Así, Meghan Markle firmó un contrato con Disney para grabar una voz en off. Mientras tanto, a pesar del impresionante currículo del príncipe Harry , no se sabe a lo que podría dedicarse.

La pareja cuenta con la desaprobación de los estratos más conservadores del Reino Unido, pero también con el apoyo de algunas figuras estelares. Un ejemplo de ello es la cantante Madonna, que les ofreció su piso en Nueva York por que según dice "Canadá es demasiado aburrido".