Los independentistas escoceses participan en una marcha "de emergencia"

La manifestación, convocada por la organización All Under One Banner, tiene lugar unos días después de que la líder nacionalista Nicola Sturgeon anunciara que "el futuro de Escocia debe estar en las manos de Escocia" y anunciara la puesta en marcha de trámites "democráticos" para transferir de Londres a Edimburgo el poder legislativo necesario para organizar un segundo referéndum independentista.

En el plebiscito anterior, que tuvo lugar en septiembre de 2014, perdió el sí a la independencia. El no obtuvo el 55% de votos. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó la opción de un segundo referéndum y afirmó que el Reino Unido "en su totalidad" abandonará a la UE el 31 de enero.

El Partido Nacional Escocés controla el 80% de los 59 escaños que representan al país en la Cámara baja del Parlamento de Westminster.